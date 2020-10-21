4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim masraflarını kamuoyu ile paylaştı.

Akıncı Seçim Bürosu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız olarak görev yapan Sayın Mustafa Akıncı, girdiği her seçimden sonra, seçim masraflarını kamuoyu ile paylaşmayı vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiştir. Sayın Akıncı, bu seçimden sonra da kampanya bütçesinin detaylarını açıklamayı siyasi sorumluluğunun bir gereği olarak görmektedir.

Sayın Akıncı’nın seçim bütçesi tamamıyla gönüllülerin bağışlarından oluşturulmuştur. Yüzlerce gönüllünün yaptığı bağışlar sonucunda, pandemi öncesi dönemden başlayarak seçim gününe kadar toplam 2 milyon 35 bin 932 Türk Liralık kaynak yaratılmış ve bu kaynak kampanya gideri olarak harcanmıştır.

Sayın Akıncı’nın seçim harcamalarına ilişkin detaylar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Bağışlar 1.939.082,35 Ayni Katkılar 96.850,45 Toplam Gelirler 2.035.932,80