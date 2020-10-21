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Akıncı seçim masraflarını kamuoyu ile paylaştı

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim masraflarını kamuoyu ile paylaştı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:38
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Akıncı seçim masraflarını kamuoyu ile paylaştı

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim masraflarını kamuoyu ile paylaştı.

Akıncı Seçim Bürosu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

  1. Cumhurbaşkanımız olarak görev yapan Sayın Mustafa Akıncı, girdiği her seçimden sonra, seçim masraflarını kamuoyu ile paylaşmayı vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiştir. Sayın Akıncı, bu seçimden sonra da kampanya bütçesinin detaylarını açıklamayı siyasi sorumluluğunun bir gereği olarak görmektedir.

Sayın Akıncı’nın seçim bütçesi tamamıyla gönüllülerin bağışlarından oluşturulmuştur. Yüzlerce gönüllünün yaptığı bağışlar sonucunda, pandemi öncesi dönemden başlayarak seçim gününe kadar toplam 2 milyon 35 bin 932 Türk Liralık kaynak yaratılmış ve bu kaynak kampanya gideri olarak harcanmıştır.

Sayın Akıncı’nın seçim harcamalarına ilişkin detaylar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Bağışlar 1.939.082,35
Ayni Katkılar 96.850,45
Toplam Gelirler 2.035.932,80

Cari Giderler Tutar (20 Ekim 2020)
Elektrik-Isıtma Giderleri 3.197,57
Kira Giderleri 64.240,00
Temizlik-Hizmet Görevlisi Giderleri 6.383,70
Kırtasiye Giderleri 1.618,96
Bilgisayar Kullanım Giderleri 2.132,50
Kiralanan Binalar Bakım Onarım Giderleri 35.387,00
Küçük Demirbaş Giderleri 2.620,00
Verilen Depozitolar 2.040,00
Belediye-Su 517,65
İletişim (Haberleşme) Gideri 10.450,00
Telefon Giderleri 3.012,83
Banka Masrafları 678,53
Cari Giderler Toplamı 132.278,74
Diğer Seçim Giderleri  
Sosyal Etkinlik-İzaz İkram Giderleri 28.732,56
Hizmet Alım Gideri(Dijital Paz-Grafik Tasarım) 302.315,57
Ses Düzeni 68.440,00
Kiralık Araba-Taşımacılık-Akaryakıt 5.555,50
Fotoğraf-Video Çekimi 133.138,00
Bilboard 467.660,00
Sosyal Medya(Facebook-Instagram-Youtube-Google) 199.621,43
Reklam (Gazete+Web Gazete+TV+Web TV) 328.822,50
Promosyon Malzemesi ve Baskı  Giderleri 179.833,00
Pankart-Tabela-Afiş-Pano Yapımı 159.765,50
Müzik (Seçim müziği+ Bando) 26.920,00
Çiçek Giderleri 2.100,00
YSK Seçmen Listeleri Alımı 750,00
Diğer Seçim Giderleri Toplamı 1.903.654,06
Toplam Giderler 2.035.932,80
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