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AKINCI SEÇİM SONUÇLARINI EVİNDE TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, seçim sonuçlarını ilk etapta evinde takip ediyor.

11 Ekim 2020 Pazar 19:14
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AKINCI SEÇİM SONUÇLARINI EVİNDE TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, seçim sonuçlarını ilk etapta evinde takip ediyor.
Seçim sonuçları netleşmeye başladığında Akıncı’nın, kendisinin Seçim Bürosu’na geçmesi ve açıklama yapması bekleniyor.

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