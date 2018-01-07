Akıncı: "Seçim yaklaştığında vatandaşlık sayısında artış oluyor"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Şehit Ertuğrul İlkokulu'nda 219 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Akıncı, oy verme işlemi sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuza, ülkemize hayırlı olsun. YSK'yı aydınlatıcı faaliyetlerinden dolayı kutlamak isterim. Ayrıca görevini yürütmekte olan hem YSK çalışanları ve yöneticileri, siyasi partilerimizin mensupları, bunun yanında polis teşkilatımız ve siz değerli basın mensupları bugün oldukça yoğun bir gün geçireceksiniz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm bu kesimleri kutluyorum.

Ben 2.5 yıl önce göreve gelirken halkıma bir söz vererek geldim. O verdiğim söz tarafsız, bağımsız bir cumhurbaşkanlığı sözüydü. Bunu bu seçim dönemine yönelik en ufak bir demecim olmadı. Şu kadarını söylemek istiyorum; bu tarafsız kimliğimle seçimde ortaya çıkacak sonucun gereğini de yerine getireceğim kuşkusuzdur. Geçmiş seçimlere oranla iletişim olanaklarının, teknolojinin çok daha yaygın kullanılması nedeniyle de olsa gerek; gerek çevre gerekse gürültü kirliliği bakımından daha sakin, çevreye duyarlı bir seçim geçirdik. Tüm ilgilileri kutlamak isterim.

Tam seçime yaklaşırken aniden nüfus sayısında patlama, vatandaşlık sayısında belirgin artışlar ki bunlar tabii ki seçmen listelerine yansıyor, ciddi farklılıklar yaratıyor. Bunun yanında devlet olanaklarının seçim süreçlerinde abartılı bir şekilde kullanılması olmaması gereken hususlardır. Temenni ederim seçimden sonra bunlar gündemde tartışılmaya devam etmez. Bu ve benzeri konuların artık toplumsal gündemimizden çıkması lazım. Bu gibi işlemler rutin hayatın akışı içinde hakkı olanın hakkını aldığı bir süreç olması lazım. Seçime yaklaşıldığı dönemlerde bir lütufmuş gibi vatandaşlara sunulmaması lazım. Bundan sonrası için yaşanmaması açısından söyleme ihtiyacı hissettim. Şeffaf sandıklar var. Vatandaş geliyor, oyunu kullanıyor, buradan bir sonuç çıkacak.

Bugün bu bir sonuçtur; bu sonucu yaratan süreçlerdir. Bu günün hayırlı sonuçlarla bitmesini temenni ediyorum. Çıkacak sonucun halkımızın daha iyiye, güzele ulaşmasında bir kilometre taşı oluşturmasını temenni ediyorum. Çıkacak sonuçlara göre gereği neyse yeni hükümetin oluşması bakımından Cumhurbaşkanı olarak üzerime düşeni yapacağımı söylüyorum".