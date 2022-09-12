Akıncı: “Seçimlerin ertelenmesi için Tatar da bana gelmişti”

ÖZEL HABER - Esengül Aykaç

UBP 13. Olağanüstü kurultayında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anayasa Mahkemesi kararını gündeme getirerek, “Akıncı 6 ay daha orada oturmaya devam etti, nasıl oturdu” eleştirisine Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Gündem Kıbrıs ekranlarından yanıt verdi.

“SEÇİMİN ÖNE ÇEKİLMESİ İÇİN ÖNERİ YAPAN KİŞİYDİM”

Akıncı, “Ben bu konulara çok girmek istemem ama seçimlerin ertelenmesi benim isteğimle olmadı. Diğer partilerin hepsi ve Sayın Tatar da dâhil olmak üzere seçimlerin ertelenmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı’na geldiler. O dönemde pandeminin ne şekil alacağı ve toplumumuzu nasıl etkileyeceği konusu belli değildi. Cumhurbaşkanı olduğum dönemde pandemiden 4 kişi hayatını kaybetti. Daha sonraki süreçte ölü sayısı maalesef 200'ü geçmişti. İlerleyen süreçlerde pandemi koşulları daha fazla ağırlaştı. Önümüzü görebilseydik seçimlerin ertelenmesine gerek olmayabilirdi. Önümüzde bir meçhul vardı ve önümüze nelerin çıkacağını bilemezdik. Bu nedenle meclis kararı ile seçim ertelendi” dedi.

Akıncı, “O dönemde seçimlerin ertelenmesinden dolayı mutlu olmadım ama yapabilecek başka bir şey de yoktu. Daha sonra Ağustos ayında seçimin yapılmasını Ekim ayının beklenmemesini teklif ettim. Çünkü pandemide yavaşlama olmuştu ve o dönemde seçimler yapılabilirdi. Kısacası seçimsiz makamı işgal etme hevesinde olan biri değildim. Seçimin öne çekilmesi için öneri yapan kişiydim. Ama bu önerim hiçbir parti tarafından kabul edilmedi” şeklinde konuştu.

“KAOSTAN KURTULMANIN YÖNTEMİ KONSENSÜSTÜR”

Yerel seçimlerin ertelenmesi hakkında da konuşan Akıncı, “Benim temennim yerel seçimler dolayısıyla girilmiş olan bu kaostan partilerin konsensüsüyle çıkılmasıdır. Ben yaparım olur zihniyeti ile hareket edilmemesi gerekir. 8 Haziran seçimlerinin ihlal edildiği yönünde anayasa mahkemesi bu yönde bir karar üretti. Anayasa mahkemesinin başka üretebileceği bir karar yoktu. Ancak partileri bir araya gelip ve bir konsensüs üretirlerse o zaman bu kaostan çıkmak için bir adım atılmış olur. Başka bir adım daha atabilirler ama o adım daha zordur. O adımda anayasa değişikliği yapıp Haziran ayında bu seçimin yapılmamasının sonuçlarını da ortadan kaldırabilirler. Bu adım da bir konsensüs ve referandum ister. Dolayısıyla mecliste bir karar üretilerek en doğru kararın alınacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.