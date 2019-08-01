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Akıncı: Sıkıntıları aşmak için elbirliğiyle uğraşacağız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Beyarmudu 9. Patates Kültür Festivali’nin açılışına katıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:33
Akıncı: Sıkıntıları aşmak için elbirliğiyle uğraşacağız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Beyarmudu 9. Patates Kültür Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri ve Beyarmudu Beliye Başkanı İlker Edip’i kutladı.

Beyarmudu denince insanın aklına ilk önce, Beyarmudu patatesi ile Dikelya üssü ve sınır konularının geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, patates üreticilerinin sorunlarına değindi.

“PATATES ÜRÜNÜN SORUNLARI DA BİLİMSEL OLARAK MASAYA YATIRILIP TARTIŞILMALI”

Bu tür güzel etkinliklerin bir bölümünde, patates ürününün sorunlarının da bilimsel olarak masaya yatırılarak, tartışılmasını öneren Cumhurbaşkanı Akıncı, bir yandan eğlenirken, bir yandan da bilimsel çalışma yapmanın yararlı olacağını belirtti.

Akıncı, “Bu çalışmalardan ortaya çıkacak sonuçları takip etmek, değerlendirmek ve üreticinin sorunlarını çözmek gerekir” dedi.

Böylesi güzel bir ürünün her bölgeye nasip olmadığını; patatesin doğanın Beyarmudu ve yöresine bahşettiği güzel bir ürün olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs patatesi ama Kıbrıs’ın da Beyarmudu ve çevresinin patatesi çok kaliteli. Hemen her Kıbrıslının da sofrasında tükettiği, lokantaya gittiğimizde de masamızda aradığımız bir ürün. Dolayısıyla bu ürünün sorunlarını da masaya yatıralım ve bu konuda üreticilerin sorunlarının aşılmasında yardımcı olalım” diye konuştu.

“HALKIMIZIN YAŞADIĞI SORUNLARI AŞMAMIZ LAZIM”

Dikelya Üssü ve sınır konularında da Cumhurbaşkanlığı’na çok şikayetler geldiğini, bu konulara ciddiyetle eğilmek gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “İngiliz yöneticileriyle de, kendi kurumalarımız arasındaki koordinasyonu da sağlayarak, halkımızın yaşamakta olduğu bu sıkıntıları aşmak için elbirliğiyle uğraşacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıBeyarmudu 9. Patates Kültür Festivali’
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9. Patates Kültür Festivali 2019-08-01 15:14:11

Boş konuşuyorsunnnn

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