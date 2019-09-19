Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alzheimer Derneği panel düzenliyor
“Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” konulu...
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor

Akıncı, SILA 4 üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzad Gürsoy’u kabul etti

19 Eylül 2019 Perşembe 16:22
Akıncı, SILA 4 üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzad Gürsoy’u kabul etti

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, SILA 4 üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzad Gürsoy’u kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne alma projesinin ilk olarak 1 yıl önce görüşüldüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, konser projesinin ilk konuşulduğuna ortaya çıkacak güzelliğin bu denli büyük olacağının bilincinde olduklarını dile getirdi.

Akıncı, “Halkımıza duygu yüklü, 2 güzel konser yaşattınız. Hayatta olmayan sevgili Raif Denktaş ve sevgili Aydın Kalfaoğlu’nun ruhlarının şad olduğuna inanıyorum” dedi.

SILA 4’ün 40-50 yaşındaki parçalarının hala yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu parçaların genç-yaşlı herkesin dilinde olduğunu kaydetti.

“HALKIN ARASINDA SİZLERİ İZLERKEN, KENDİMİZİ VE KIBRIS’I BULDUK”

SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı her iki konserde bulunmaktan büyük keyif aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Halkın arasında sizleri izlerken, kendimizi ve Kıbrıs’ı bulduk” dedi.

Akıncı, şarkısıyla, sazıyla, sözüyle, halk dansıyla, KKTC CSO gibi toplum için büyük bir kazanım olan vokaldeki 4 tane pırıl pırıl genç yetenekle, halk ve senfoni orkestrasının konser vasıtasıyla bütünleştiğine dikkat çekti.

SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı her iki konserin hazırlanan CD’ler ile yaşamaya devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı, “Bu güzellikleri Kıbrıs Türk halkına yaşattığınız için, Kıbrıs Türk halkının seçtiği lideri olarak onlar adına teşekkür borcunu sizlere iletmek istiyorum” diye konuştu. Kıbrıs Türk halkının vefa duygusuyla SILA 4’e sarıldığını gözlemlediğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, gösterilen vefa duygusundan duyduğu gurur ve memnuniyete dikkat çekti.

GÜNDÜZ: “HEP HAYALİNİ KURDUĞUMUZ KONSERİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı konserin gerçekleşmesine yaptığı katkılardan ötürü Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür ve şükranlarını ileten Gündüz, “Bizim parçalarımız 40, 50 yaşında… Bu parçaların halen yaşıyor olması bir mucize. Bu parçaları hazırlarken bir senfoni orkestrasıyla konser vermemiz hep hayalini kurduğumuz birşeydi. Bu bakımdan da bizim KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla verdiğimiz konser çok önemliydi” dedi.

Erdinç Gündüz, SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne almasından büyük manevi haz duyduklarının altını çizdi.

GÜRSOY: “55 YIL ÖNCE YOLA ÇIKTIĞINDA BU GÜNLERİ DÜŞÜNEMEZDİK”

Ferahzad Gürsoy da yaptığı konuşmada, SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı 2 konserin büyük emekler sonucu gerçekleştiğini belirtti.

“55 yıl önce yola çıktığında bu günleri düşünemezdik. Arap Ali Detsanı’nın opera ve bale olarak gündeme gelmesi, Othello Çoksesli Korosu’nun İspanya’da elde ettiği başarılar gibi son günlerdeki gelişmelere baktığımızda, bunlar hareketimizin doğru yolda gittiğini gösteriyor” diye konuşan Ferahzad Gürsoy, halkın tüm katmanlarının yerel kültüre sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“BU ÇALIŞMALAR GELECEK NESİLLERE AKTARILABİLECEK”

SILA 4’ün 18 parçasının senfonik formatta uyarlanmasının büyük bir iş olduğunu kaydeden Gürsoy, SILA 4 ve KKTC CSO tarafından yapılan bu çalışmanın gelecek nesillere aktarılabileceğini belirtti.

Gürsoy, “SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı 2 konser bizim için çok değerliydi. Katkılarınız için size ve bizi 55 yıldır yalnız bırakmayan halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AkıncıSılaGündüzHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor
Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"
Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim