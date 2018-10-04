Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95806
ALTIN
237.411
DOLAR
6.1312
STERLİN
7.9680
EURO
7.0643
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu

Akıncı: Siyasi iradeyi 3 yıl önce ortaya koyduk

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşmesini gerçekleştirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:05
Akıncı: Siyasi iradeyi 3 yıl önce ortaya koyduk

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya ve Aplıç kapılarının mazaret üretilmeden en erken zamanda açılması gerektiğini söyledi. Akıncı, Türk tarafının her iki kapıyı da açmaya hazır olduğuna bir kez daha vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan da canlı verilen açıklamada Akıncı, bugün hükümeti temsilen Başbakan Tufan Erhürman ile görüşme yaptıklarını ve New York temaslarını değerlendirdiklerini söyledi.

Başbakan Erhürman ile Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasındaki son durumu da ele aldıklarını ifade eden Akıncı, ileriki günlerde mecliste temsil edilen siyasi partilerle de görüşme yapacağını anlattı.

Kıbrıs’taki iyi niyet misyonuyla ilgili raporun 15 Ekim’e kadar Güvenlik Konseyi’ne sunulacağını ifade eden Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki iyi niyet misyonuyla ilgili raporu Güvenlik Konseyi’nde 30 Ekim’de görüşüleceğini açıkladı.

Akıncı, Genel Sekreterin BM Genel Kurulu’unda kendi görüşlerini aktardıktan sonra müzakere süreciyle ilgili yine bir durum değerlendirmesi yapacaklarını kaydetti.

New York temaslarını da değerlendiren Akıncı, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta çözüm istediğini ve statükonun devam etmesini istemediğini belirten Akıncı, sonuç odaklı olacak bir müzakere yöntemi öngördüklerini ifade etti.

Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı, bir daha sonuç odaklı olmayan, takvimsiz sırf müzakere olacak diye müzakere edilmesini istemiyor. Kıbrıs Türk tarafının bu görüşlerini New York’taki tüm temaslarımızda ortaya koyduk” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin daha aktif bir rol almasını arzu ettiklerini dile getiren Akıncı, New York’ta AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Hollanda ve Almanya Dışişleri Bakanları ile görüştüklerini belirterek, Türk tarafının görüşlerini onlara da aktardıklarını anımsattı.

Konuşmasında Aplıç ve Derinya kapılarının açılması konusuna da değinen Akıncı, “bu kapıların açılması için siyasi irade yok” söylemlerini eleştirdi.

Aplıç ve Derinya kapılarının açılması için siyasi iradeyi 3 yıl önce ortaya koyduklarını belirten Akıncı, söz konusu bu iki kapının açılmasını istediklerini belirterek, bu kapıların açılması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Akıncı, “Derinya kapısının açılması için üç yıl önce bir takım sıkıntılar yaşandı. Özellikle derinya ile ilgili farklı bir güzergah arayışı bizim önümüze getirildi. Ancak sonunda siyasi irade ortaya konuldu ve uzlaşıldı. Orada asvaltanmış olan Derinya kapısında son düzenlemeler yapılıyor. Şimdi bazı prüzler olduğu paylaşılıyor, bunlar prüz mü yoksa, Rum tarafının tutumu mu onu göreceğiz. Ama biz kapının açılması için bize düşen görevi yerine getirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz”dedi.

Derinya ve Aplıç kapılarının açılış gününü birlikte kararlaşıtırmak için Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve BM yetkilisi ile görüşeceğini açıklayan Akıncı, kapıların açılması için uğraşlarını sonuna kadar sürdüreceklerini ve önümüzdeki günlerde Derinya kapısının açılışının olabileceğini anlattı.

Aplıç kapısının açılışında ise, Güney’deki yol güzergahı durumundan dolayı gecikme yaşandığını anlatan Akıncı, Derinya ve Aplıç kapılarının birlikte açılması yönünde bir görüşün önceden dile getirildiğini ifade ederek, iki kapının birlikte açılması için çalıştıklarını anlattı.

Akıncı, “ Aplıç kapısında da çalışmalar tamamlanmak üzere. Her iki kapının da aynı günde açılmasını sağlayamaya çalışacağız ama, Aplıç kapısı Derinya ile aynı anda açılmasa bile bir iki gün ara ile açılması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. 

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı AkıncıBaşbakan ErhürmanDerinya Ve Aplıç KapılarıHaftalık Olağan GörüşmeGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği"
Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği"
Özersay: Kıbrıs sorununu çözecek sihirli bir değnek yok
Özersay: Kıbrıs sorununu çözecek sihirli bir değnek yok
Polisten sanal bet şebekesine darbe!
Polisten sanal bet şebekesine darbe!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim