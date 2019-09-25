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Akıncı, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüştü

Akıncı, AGİT başkanlıgını yürüten Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüştü.

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:53
Akıncı, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York temasları kapsamında bugün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) başkanlıgını yürüten Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüştü.

Slovakya'nın BM Daimi Temsilciliği'nde gercekleşen görüşme saat 12.00'de (Kıbrıs saatiyle 19.00) yapıldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, özel temsilci Erhan Erçin, Slovakya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşler Bolümü Genel Direktorü Alexander Micovcin ve Slovakya'nn BM Daimi Temsilci Yardimcısı Robert Chatrnuch hazır bulundu.

Görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Hall Lute'un sürdürdüğü çalışmaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede Rum tarafının tek yanlı sürdürdüğü hidrokarbon çalışmalarının Doğu Akdeniz'de yarattığı gerginliğe işaret etti.

Akıncı, ayrıca Rum lidere yaptığı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ı de bilgilendirdiği hidrokarbon kaynaklarının ortak komite ile yönetilmesi önerisini de gündeme getirdi.

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak geçtiğimiz dönem de BM Genel Kurul Başkanlığı’nı 2 yıl yürütmüştü.  AB üyesi ve AGİT dönem başkanı Slovakya, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerinin sürdürülen diyaloğunu himaye ediyor.

Slovakya aynı zamanda, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nde en fazla askeri olan ülke.

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Son Güncelleme: 25.09.2019 09:58
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberGörüştüIleSlovakyaAkıncı
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