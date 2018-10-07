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Akıncı, Spehar, hükümet ortakları ve muhalefet partileriyle görüşecek

07 Ekim 2018 Pazar 11:33
Akıncı, Spehar, hükümet ortakları ve muhalefet partileriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önümüzdeki hafta BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, hükümet ortakları ve muhalefet partileriyle görüşecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’ta BM Genel Sekreteri ile görüşmesi ve gerçekleştirdiği diğer temaslarla ilgili olarak önümüzdeki hafta hükmet ve Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerine bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gelecek hafta ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı da kabul edecek.

Cumhurbaşkanı, Özel Temsilci Spehar ile 9 Ekim Salı günü saat 11.00’de, hükümet ortaklarıyla ise aynı gün saat 14.00’de görüşecek.
Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te temsil edilen muhalefet partileriyle toplantısı ise 10 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Elizabeth Spehar ile görüşmesinde Derinya ve Aplıç kapılarının bir an önce açılabilmesi için son hazırlıkları ele alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’nun yapıldığı New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yanında Avrupa Birliği’nin Dışilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’la da görüşmüştü.

TAK

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıSpeharHaberKKTC
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