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Akıncı: “Tam bir yalnızlaşma süreci içine girilmiştir”

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Dördüncü Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm uluslararası destek alamayan, aksine kınanan politikalarla tam bir yalnızlaştırma sürecinin içine girildiğine dikkat çekerek, “Destek bulmayacağı başından belli bir anlayışla zamana oynayıp, gerçekte vilayetleştirme amacını ileriye taşırken; Maraş açılımı diyerek Kıbrıs’ı tam bir çıkmaza sürüklemek her türlü rasyonellikten uzak bir politikadır" dedi.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:35
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Akıncı: “Tam bir yalnızlaşma süreci içine girilmiştir”

AKINCI'NIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

1974 Temmuz’unda faşist Yunan cuntasının Kıbrıs’ta yaptığı enosis amaçlı darbeye karşı Türkiye’nin askersel müdahalesinin başarıya ulaşmasında önemli etkenlerden  biri de, o dönem yürütülen diplomasi ile uluslararası örgütlerin ve neredeyse tüm dünya devletlerinin desteğinin sağlanmış olmasıydı. 47 yıl sonra bugün, bu açıdan değerlendirme yapıldığında, gelinen nokta hazindir. Tüm uluslararası örgütlerin ve ülkelerin desteğini alamayan ve aksine kınanan politikalarla tam bir yalnızlaşma süreci içine girilmiştir. Destek bulmayacağı başından belli bir anlayışla zamana oynayıp, gerçekte vilayetleştirme amacını ileriye taşırken; Maraş açılımı diyerek Kıbrıs’ı tam bir çıkmaza sürüklemek her türlü rasyonellikten uzak bir politikadır. Kıbrıslı Rum lidere uluslararası alanda hak etmediği bir siyasi rahatlık sağlayan ve ranttan başka gailesi olmayanları sevindirmekten öte işlevi olmayan bu anlayış batağa saplanmaya mahkumdur.

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