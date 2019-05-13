Akıncı- Tatar görüşmesi tamamlandı

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Tatar: "Yeni hükümet için olasılıklar bellidir, çok alternatif yoktur. UBP bu işin içinde olacak. Yetki alınca parti yetkili organlarında değerlendireceğiz"dedi
Son Güncelleme: 13.05.2019 10:18
Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Tatar: "Yeni hükümet için olasılıklar bellidir, çok alternatif yoktur. UBP bu işin içinde olacak. Yetki alınca parti yetkili organlarında değerlendireceğiz"dedi
he he bıraktığınız yerden içine sıçmaya devam etmek için.Kolay gelsin :)))
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNE, İSTANBUL TEKNİK VS BÜTÜN ÜNİVERSİTELERE ARAZİ VERİLDİ, SES ÇIKARAN OLMADI. DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİNE VERİLİNCE NEDEN BU KADAR SES YÜKSELİYOR. DİĞER PARTİLERİN DAĞITTIĞI ARAZİLERDE AÇIKLANSIN. KANTARA DAĞININ ÜSTÜNDE KOÇAN KERİLMEDİK ORMAN ARAZİSİ KALMADI, HER YER TELLENMİŞ VE ÖZEL MÜLK YAZAR.
40 yıl siz baştaydınız ne yaptınız da bundan sonra ne yapacaksiniz.yani bıktık artik
Yaşşşa tatar...özersayı gene satın aldın.