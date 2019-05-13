Akıncı- Tatar görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Akıncı ile UBP Genel Başkanı Tatar'ın görüşmesi tamamlandı.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Tatar: "Yeni hükümet için olasılıklar bellidir, çok alternatif yoktur. UBP bu işin içinde olacak. Yetki alınca parti yetkili organlarında değerlendireceğiz"dedi