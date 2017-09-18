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Akıncı, Temiz Düşün'e destek veren belediyeleri ziyaret ediyor

Meral Akıncı, Temiz Düşün Projesi’nin birinci yılında çalışmalara destek veren 28 belediye başkanı ile görüşerek projenin ikinci yılında yürütülecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:45
Akıncı, Temiz Düşün'e destek veren belediyeleri ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Temiz Düşün Projesi’nin birinci yılında çalışmalara destek veren 28 belediye başkanı ile görüşerek projenin ikinci yılında yürütülecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Meral Akıncı bu çerçevede, İskele, Lefke, Girne, Tatlısu, Alsancak ve Esentepe belediye başkanlarını da ziyaret etti.

Temiz Düşün Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Şerife Gündüz’ün de katıldığı ziyaretlerde Meral Akıncı, projenin ilk yılında yerel yönetimler ile yararlı bir iş birliği yapıldığını belirterek belediye başkanlarına projeye yönelik desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’nin ikinci yılında, muhtarlar ve vatandaşlarla işbirliği içerisinde mahalle düzeyinde yurttaşların katılımıyla temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacak.

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