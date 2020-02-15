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Akıncı toplantıyı hatalı buldu

Akıncı :"Seçim öncesi yapılan bu girişim kapsamı ve zamanlaması bakımından hatalı olmuştur"

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:37
Akıncı toplantıyı hatalı buldu
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından kapalı Maraş konusunda bugün yapılan toplantıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın değerlendirmesi şöyle:
 
“18 Temmuz 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'nda Meclis’teki tüm parti liderleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın katılımı ile  bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda ortaya konan öneriler arasında bulunan Maronit açılımına öncelik verilmesi kararlaştırıldı. 
 
Kapalı Maraş’ın BM boyutu olan çetrefilli bir konu olduğu ve ciddi değerlendirmeler sonrası Cumhurbaşkanlığı’nda yine tüm tarafların bir araya gelmesiyle ele alınması üzerinde uzlaşıldı; Maronit konusu Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında ileri bir aşamaya taşındı; sonra 4’lü koalisyon döneminde bir gün Başbakan ve Yardımcısı konunun artık yürütme konusu olduğuna ve Cumhurbaşkanlığı’nın devrede olmasına gerek olmadığına karar verdiler. O günden sonra Maronit açılımı denen olayda herhangi elle tutulur bir gelişme gözlemlenmedi. 
 
Maraş konusunda ise bir sonraki hükümet Cumhurbaşkanlığı’ndan habersiz açılım yapmaya karar verdi. Önceleri “yalnız envanter çalışması yapacağız” dediler, daha sonra yerleşime açacaklarını da belirttiler; bazen “burası tamamen Evkaf’a aittir” derken, bazen de Rumları kastederek “eski sahiplerine vereceğiz” dediler. Bugün ne dediklerini de göreceğiz. Yorumlardan anlaşılan bütünlüklü ve tutarlı bir tablonun ortada olmadığıdır. 
 
Kapalı Maraş böyle atıl kalmamalı elbette; ancak uluslararası hukuk içinde, BM ile çatışmadan; çözüme katkı sağlayacak biçimde ele alınırsa anlamı olur. Yoksa yakın tarihteki bir seçim öncesinde yapılan bu girişim, gerek herkesin rahatlıkla anlayabileceği hedefleri, gerekse katılım kapsamı ve zamanlama açısından çok hatalı olmuştur. Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği de çok açıktır.”

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıKapalı MaraşMaraş Açılımı
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vatan 2020-02-15 18:57:24

az kaldı re yadez seni sandığa gömeceğiz sıranı bekle geliyoruz

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Gufı 2020-02-15 19:47:45 @vatan

Yoru be git işine sen, bakayım ne cıkarın varda barış ıstemen sen, geldınız gacoyıstandan dünya kadar arazı mal aldınız doymazsınız, onun icin garasakal istemez bariş OYLAR AKINCIYA

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Ayşe 2020-02-15 19:24:12

Tatar ve Özersay kazansınlar diye analarını bile satarlar, terbiyesizler

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