Akıncı: Tüm siyasi partiler turizmin zarar almaması için gerekeni yapmalı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tüm siyasi partilerin en önemli sektör olan turizmin zarar almaması için gereğini yapması gerektiğini belirtti.

Akıncı, turizm için toplumsal seferberlik duygusu içinde, el ele verip çalışmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, akşam Çatalköy’de mühimmat deposunda gerçekleşen patlamadan etkilenen Acapulco Resort- Convention- SPA Otel’i ziyaret etti. Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Direktörü İçim Çağıner Kavuklu, ziyarette yaptığı konuşmada yaralarını sarmaya başladıklarını ifade ederek, olaydan ülke turizminin yara almaması için, “toplumsal seferberlik ve partiler üstü bir bakış açısı” istedi.

“Partiler üstü çaba şart”

Turizmin kişisel çabalarla değil partiler üstü bir çaba ile ele alınması gerektiğini kaydeden İçin Çağıner Kavuklu, Cumhurbaşkanı Akıncı önderliğinde, partiler üstü bir çabaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kendilerinin ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını da ifade eden Kavuklu, ülke imajının bu olaydan yara alacağını ve bunun tedbirinin alınması gerektiğini belirtti.

Kavuklu, “Bizim otel olarak yaralarımızı sarmamız 8-10 saatlik bir süre. Umarım ülke bu olaydan zarar görmez. Bunun için hep birlikte, partiler üstü bir çaba ortaya koymamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

“Kenetlenme şart”

Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Direktörü Kavuklu, turizmin Rum tarafına kayması için bir çaba olduğunu bununla mücadele etmenin bir yolunun da, kenetlenmek ve turizmi partiler üstü bir düzeyde ele almak olduğunu açıkladı. Kavuklu, olayda yardıma koşan tüm şirketlere, esnafa, polis, itfaiye, sivil savunma ve personele de teşekkür etti.

Akıncı: Derslerimizi alarak ilerleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Akıncı ise yaptığı konuşmada yaşanan kötü olaydan bile ders alınabileceğini ifade ederek “Önemli olan bu olaydan dersler alarak geleceğe yürümek. Olayın ardından yapılacak değerlendirmelerle tedbirlerimizi alacağız” diye konuştu.

Akıncı, olayın tesellisinin kimsenin ciddi bir yara almaması olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

“Patlama bölgesinde 79 asker vardı, güvenle tahliye edildiler. Yakın çevrede köyler, otellerde binlerce misafir vardı. Asker, polis, itfaiye, sivil savunma, sağlık çalışanları seferber oldu.

Herkes sahiplendi ve alınması gereken tedbirler alındı. Birkaç gün içinde diğer konuları da masaya yatıracağız.

Bu patlama neden oldu? Coğrafyamız daha güvenli bir şekle nasıl dönüşür? Kıbrıs sorunu çözümsüz devam ettiği sürece askeri tedbirler devam edecek.

Bu tedbirleri alırken coğrafyamıza en uygun, insanımıza en az nasıl yansır bunun çabasını ortaya koyacağız. Bu olaydan ders alacağız. Hepinize çok geçmiş olsun.”

“Partiler üstü yurt sevgisi…”

Akıncı, bu olay ve benzerlerinin partiler üstü bir yurt sevgisi ile ele alınması gerektiğini kaydederek bu konuda İçim Çağıner Kavuklu’nun söylemlerine ve çağrısına destek verdi.

Akıncı, tüm siyasi partilerin en önemli sektör olan turizmin zarar almaması için gereğini yapması gerektiğini belirtti. Akıncı, turizm için toplumsal seferberlik duygusu içinde, el ele verip çalışmaları gerektiğinin de alt