Akıncı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği yetkililerini kabul etti.

15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları için ülkede bulunan Türkiye Emekli Subaylar Derneği başkan ve yöneticileri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Kabulde, Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin faaliyetleri ve KKTC Emekli Subaylar Derneği’yle gelişmekte olan ilişkileri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği başkan ve yöneticilerini Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten ve derneğin KKTC Emekli Subaylar Derneği’yle gelişmekte olan ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Türkiye Emekli Subaylar Derneği başkan ve yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Türkiye Emekli Subaylar Derneği yönetim kurulu üyeleri Cantürk Aypar ve Ömer Tutumlu da hazır bulundu.

Mail./Bah..