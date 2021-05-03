Akıncı : "Türkiye'nin vilayeti olma meselesi gerçek bir tehlike"

Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kursu kararının ardından Türkiye tarafından yapılan açıklamaları anımsatan Akıncı, “Burada biat eden yapı istiyorlar. Onların istediği gibi hareket edeceksiniz. Yarın ‘Kur’an kurslarının azdır’, derlerse, iki misline çıkaracaksınız. Camilerinin sayısını artıracaksınız. Bunlar olmadı mı?” dedi. Akıncı, Türkiye'nin vilayeti olma meselesinin gerçek bir tehlike olduğunu dile getirdi.

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs görüşmelerini değerlendiren Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs’ı viyaletleştirmeye yönelik gelişmelerin önünü açacak, kabul görme ihtimali dahi olamayan iki devletli siyasetin mazur görünemeyeceğini söyledi.

Ortaya konan iradenin Ankara’nın iradesi olarak kabul göreceğini dile getiren Akıncı, “Ankara’nın iradesi olarak algılanacağı için ona göre davranılacaktır” dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in süreci öldürmek istemediğini belirten Akıncı, Kıbrıslı Türkler için parlak bir tablonun olmadığının aşikar olduğunu kaydetti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI