Cumhurbaşkanı Akıncı Habertürk Gazetesinde Nagehan Alçı'ya konuştu. Akıncı ile yapılan söyleşi Habertürk Gazetesi'nde şöyle yer aldı:
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: “Türkiye’deki duygu seli içinde mesajım yanlış algılandı”
Akıncı ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye siyasetinin en önemli isimleri çok sert açıklamalarda bulundular ancak kendisi o açıklamadan sonra hiç konuşmadı.
Ben aradığımda “Nagehan Hanım Türkiye’den arayan ilk gazetecisiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Büyük bir lince maruz kaldım ancak sizin dışınızda kimse bana bir şey sormadı” dedi.
“Büyük haksızlık yapılıyor, ciddi bir çarpıtma var. Ben söyleyeceğimi net dile getiren bir insanım. Söylediğim şu: Türkiye’nin terör belasından kurtulmasını istemeyen var mı Kıbrıs’ta? Elbette bunu istiyorum. Çarpıtmaya mahal yok” diye girdi lafa.
“KIBRIS BARIŞ HAREKATI İLE İLGİLİ AYNI ŞEYİ DAHA ÖNCE DE SÖYLEDİM”
Akıncı’nın sözü Kıbrıs Barış Harekatı’na getirmesi de burada çok tepki aldı ve kendi kamuoyu tarafından da bu nedenle eleştirildiği ileri sürüldü. Kendisine bunu sordum, 1974’e atıf yapmasının hâlâ arkasında olup olmadığını merak ettim.
“Ben bunu ilk kez söylemiyorum ki Nagehan Hanım. Mesela 20 Temmuz 2015 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olduğu törende de söylemiştim. Ben her savaş için aynı şeyi söylüyorum. Bir daha olmasın, yeni şehitler vermeyelim… Benim sıklıkla oturttuğum bir bağlam bu. Bakın o açıklamada da var, ben Kıbrıs Barış Harekatı’nda bir genç olarak Lefkoşa’daydım ve o harekata katıldım. En yakın arkadaşlarım gözümün önünde şehit oldular. Operasyon desek de neticede bu bir savaş. Benim ne demek istediğimi Kıbrıs’ta herkes bilir. Eski bir siyasetçiyim. Söylediklerime burada tepki yok. Kıbrıs’ta yıllardır benim
nerede durduğumu görüyor insanlar.”
“KAST ETTİĞİM PKK İLE DİYALOG DEĞİL”
Akıncı’ya diyalog ve diplomasiden ne kast ettiğini sordum. “Sorunun çözümü için PKK-YPG ile diyalog mu öneriyorsunuz?” dedim.
“Hayır, kastım PKK filan değil. Türkiye ile Suriye arasında en kısa zamanda diyalog ve diplomasi kanalları açılsın istiyorum. Yalnızca Suriye değil AB ile Mısır ile de öyle. Ben diplomasi ve diyaloğun gücüne inanıyorum. Bu yalnızca bu mesele ile sınırlı değil. Yoksa terör örgütleri ile görüşsün vs demiyorum. Zaten onu diyecek konumda da değilim” diye konuştu.
Akıncı’nın sözlerinin arkasında kuvvetli bir şekilde durduğunu gördüm. Kendi bakış açısı ve bugüne kadar söyledikleri ile tutarlı bir çizgi bu. Ancak şu cümlesini çok önemsedim ve içeriğinde bir özeleştiri sezdim...
“Türkiye’deki atmosferi Buradan çok iyi anlamak imkansız. O duygu seli içinde bizim vermek istediğimiz mesaj doğru algılanmadı Nagehan Hanım.”
Sayın Akıncı’nın bu sözle önemli bir tespit ve özeleştiri yaptığını düşünüyorum.
Akıncı KKTC siyasetinde eski bir isim. 28 yaşında Lefkoşa’nın ilk seçilmiş belediye başkanı olmuş, bu görevi 14 yıl yürütmüştü. Daha sonra milletvekilliği, parti başkanlığı ve başbakan yardımcılığı yaptı.
Türkiye’ye ‘ana vatan’dan ziyade eşitlik temelinde bakıyor, hatırlarsanız göreve geldiğinde yavru vatan değil, kardeş vatan diyerek yine tepkileri üzerine çekmişti. Ancak kendi siyasi görüşü çerçevesinde tutarlı bir çizgi izlediğini de teslim etmemiz gerek.
Türkiye zor zamanlardan geçiyor. Ambargo kararları ve tehditler art arda geliyor, bu nedenle doğal olarak milletçe hassaslaştık ancak her görüşün ifade edilebildiği bir ortamın korunmasının hepimizin faydasına olacağına inanıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım kabul etmeliyiz ki,siz bugünCumhurbaşkanı SIFATI taşıyorsanız,1974 harekatının bir sonucudur bu....Kan akmışmıdır? Evet....Katliamlar olmuş mudur? Evet...Her iki toplumda bunun acısını yaşamışmdıır? Evet....Rumlarla,Türklerin arasındaki tansiyonu yükselten ,kamçılıyan DIŞ GÜÇLERİN oyunlarına yenik düşmedik mi? EVET.
Sonuçta burada bir devlet kuruldu....Şikayet etsekte hepimiz bu bağın üzümünden AZ veya ÇOK yararlanıyoruz!
Kim ne derse desin,kim ne söylerse söylesin Sn.Akıncı bizim cumhurbaşkanımızdır ve onu seviyoruz,ona güveniyoruz,güvenimiz tamdır...Allah bu memleketi Tatar gibi menfaati uğruna peşkeşi görev bilen,düzenbaz ve biat eden yalakalardan korusun...Allah Sn.Akıncı'yı başımızdan eksik etmesin....Beğen (0) Beğenmedim! (0)
SAYIN CUMHURBAŞKANI BİR HATA DAHA DÜŞTÜNÜZ MAALESEF, DEVLET KATİL YALANINI ATAN PKK YANDAŞI NAGEHAN ALÇIYA ROPÖRTAJ VERMENİZ HATADIR.
Satılık kalem Fatih Altaylı bugünkü yazısında "KKTC Başkanı Akıncı hadsizlik etmiştir. Terbiyesizlik etmiştir. Soysuzluk etmiştir. Aynen Türkiyede Atatürke sövenler gibi. Hepsi aynı soydan demek isterdim. Ama soy kim bunlar kim!" demiştir..Aslında Altaylıya soysuzun satılmışın birisi olduğunu birileri çıksa söylese kudurur eminim..Doğruysa ermeni olduğun söylenir..Bu yazdıklarını götün yiyorsa RTE için yazabiliyormusun?Sen soyunu bile bilmezsin bre Allahın devşirmesi...Yazı yazdın diye sevinedur gazeteci müsveddesi!Beğen (5) Beğenmedim! (1)
Ne yapacaktı yani,seninle roportaj yapmammı diyecekti bir gazeteciye? Ağzı olan konuşuyor işte!Beğen (5) Beğenmedim! (1)
Cumhurbaşkanim . Siz tamamsiniz . Size güveniyoruz...
bravo cumhurbaşkanı Akıncı. Dilemene gerek yoğudu ama özürünü de diledin.sana bu yakışır.sana laf edenler da cehennemde çürüsün işşAllah
Akıncı özür dilemedi çünkü yanlış bişey söylemedi,kimseyi de rencide etmedi..Çünkü Akıncı Tatar gibi basit,Tatar gibi bir aşağılık Tatar gibi kendini bilmez değildir...Koyun kaçakçısı da değildir memleketinin imkanlarını başkalarına peşkeş çeken de değildir..Aslında Akıncı bu ülkeye çok fazla bir insandır...Beğen (5) Beğenmedim! (0)
1- Sn. Akıncı Suriye ile diyalog dedi PKK ile demedi. 2- PKK ile diyaloğa AKP zaten girmişti. AKP FETÖ ile kardeşti ta ki çıkarlar çatışıncaya kadar. Arap Birliği ile de kendilerini kardeş sanırlardı. Uzatmayalım, Reyis'in hadsiz veya alçak demediği kim kalmış Dünya liderlerinden ve muhalefetten. Bir insan aynı insana değişik ama kısa aralıklarla hem dostum hem de şerefsiz
veya alçak derse o insan nedir? O insanı destekleyenler nedir? Hâl ve ahvâl bu.
Önce zayıf noktalar bulunur ve o zayıf noktalardan girilerek İNSANLAR kışkırtılarak birbirlerine düşürülür.Her insanın acısı vardır ve siz o acıyı bilirseniz eğer,O ACIYI öyle bir acıtırsınız ki dost gördüklerinizi DÜŞMAN ilan edersiniz..Her ifade,her sözcük istenirse LASTİK gibi çekilir ve uzatılır...
Bir virgülün bir cümlede ne kadar anlam değişikliği yaptığına çok büyük örnektir..
OKU,baban gibi eşek olma!
OKU BABAN GİBİ,eşek olma!
FETÖ ARTIĞI NAGEHAN ALÇI
:) R YE GETİR DEVAM ET...