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Akıncı: Ülkeye yeşil alanlar ve spor alanları kazandırılabilinir

Taşkınköy Spor Kulübü tarafından yenilenen Raif Denktaş Halı Sahası’nın açılışı, dün akşam gerçekleşti. Açılışta, eşi Meral Akıncı’yla birlikte yer alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, burada gerçekleştirdiği konuşmada, Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ersöz ve ekibini ülke sporuna kazandırmış olduğu tesis nedeniyle tebrik etti.

08 Ekim 2019 Salı 10:49
Akıncı: Ülkeye yeşil alanlar ve spor alanları kazandırılabilinir

Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ersöz’ün sosyal ilişki becerileriyle siyasileri açılış töreninde bir araya getirmeyi başardığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ahmet Ersöz ve arkadaşlarının, bu davranış biçimiyle daha nice başarılara imza atabileceklerine inanıyorum” dedi.

DÜZENLİ, ORGANİZE EDİLMİŞ YEŞİL ALANLARIN VE SPOR ALANLARININ EKSİKLİĞİ…
Cumhurbaşkanı Akıncı, Raif Denktaş Halı Sahası gibi tesislerin ülke sporuna kazandırılmasında yerel yönetimler ve merkezi yönetimlerinin katkılarının önemine dikkat çekti.

Konuşmasının devamında, düzenli, organize edilmiş yeşil alanların ve spor alanlarının eksikliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu gibi yerlere baktığımda, sosyal mekanlar açısından ne kadar kısır olduğumuzu hüzünle düşünürüm… Bu konuda planlamanın, imar çalışmalarının ne kadar gerekli ve zorunlu olduğunu yüreğimde hissederim” diye konuştu.

Düzenli, organize edilmiş yeşil alanların ve spor alanlarının ülkeye kazandırılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu alanlardan mahrum yaşamanın kader olmadığının altını çizdi. Bu tür alanların yetersiz sayıda olmasının Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüyle de alakalı olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Taşkınköy Spor Kulübü yönetimi tarafından topluma yeniden kazandırılan Raif Denktaş Halı Sahası’nın; toplumun kendi örgütleriyle istediğinde neler yapabileceğinin güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

“TRAFİK KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN, BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE, BIKMADAN, USANMADAN ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

Ülkede son zamanlarda yaşanan trafik kazalarına da konuşmasında değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Trafik kazalarında acı çeken ailelerin acılarını yüreğimde hissediyorum” diye konuştu.

Kanser vakaları ve kalp rahatsızlıkları gibi trafik kazalarının da her aileye dokunmaya başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, trafik kazalarının kader olmadığına dikkat çekerek “Trafik kazalarının önüne geçmek için, bilinçli bir şekilde, bıkmadan, usanmadan çalışmamız lazım” dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, trafik kazalarının önüne geçilmesi için eğitim, denetim, ceza, ödül, altyapı gibi unsurlarda atılması gereken adımların gerekliliğine işaret etti. “Geçen gece meydana gelen kazada aradaki bariyerler eksikti. Onlar olsaydı; belki yine bir kaza olacaktı ama bir masum aile tümüyle yok olmayacaktı” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yolların yapımından önce mevcut yolların eksikliklerinin tümüyle giderilmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu yaşadıklarımız bize, anayollardaki ciddi eksikliklere yeni yol yapmadan daha öncelik vermemiz gerektiğini söylüyor. Varsın yeni yollar biraz beklesin ama eskilerinin eksiklerini gidermeye öncelik verelim. Böylece yeni yol yapıp onları yarım bırakmayız… Yeni tuzaklar kurmuş olmayız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı, doğru planlama ve bütçelendirmeyle, yollardaki eksikliklerin giderilebileceğini ifade etti.

(BRT/SM)

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