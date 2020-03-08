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Akıncı, vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Alaniçi, Akova ve Mersinlik’te piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

08 Mart 2020 Pazar 20:30
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Akıncı, vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Alaniçi, Akova ve Mersinlik’te piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Alaniçi piknik alanı ile Akova piknik alanına girişinde Yeniboğaziçi  Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Alaniçi Muhtarı Cemal Yıldız ve Akova Muhtarı Şingirli tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Zurnacılar ile Muhtarlar Yıldız ve Şingirli ile birlikte piknik yapan vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, vatandaşlara, güzel bir gün geçirmelerini dileyerek, kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile sohbet eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı’na ikramda bulunarak, fotoğraf çektirdiler. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, daha sonra, Geçitkale Belediyesi’nin Mersinlik piknik alanında düzenlediği Geleneksel Mart 9’u Pikniği’ne katıldı. 

Mersinlik Piknik Alanı’na girişinde Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek, sohbet etti,  kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklar ve gençlerle top oynayarak, oyunlarına eşlik de etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Mersinlik  piknik alanınında karşılaştığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile de bir süre sohbet etti.

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