Akıncı ve Anastasiadis yarın Cohen'le görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen Güney Kıbrıs’a gidiyor.
Rum radyosu, Cohen’in yarın sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini duyurdu.
Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, Cohen-Anastasiadis görüşmesinde Kıbrıs sorunu, Enerji, bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkilerin masaya yatırılacağını açıkladı.
15:30'DA AKINCI İLE GÖRÜŞECEK
Anastasiadis'le görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın 15.30’da, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’i Kabul edecek.
Güneyde’de temaslar yapacak Cohen’in bu gece adaya gelmesi bekleniyor.