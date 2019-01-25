Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
banner40

Akıncı ve Çavuşoğlu basın açıklaması yapıyor

25 Ocak 2019 Cuma 17:29
Akıncı ve Çavuşoğlu basın açıklaması yapıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın basın açıklamasından notlar:

Görüşmemizin odak noktasının Kıbrıs konusu teşkil etti. Adamızın çevresindeki doğal gaz konusunu da değerlendirme fırsatımız oldu. Birlikte vardığmıız ortak tespitler var. hepimiz bir çözümü istiyoruz ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Bunun da ancak müzakerelerle elde edileceğini biliyoruz. Ama bir şeyin de altını çizmek istiyoruz artık iş ola müzakere süreci olmayacak.

banner41
Sonuç odaklı bir süreç başlarsa ancak müzakereler sonuç verebilir. Herhangi bir çözümün adının siyasi eşitlik olacağının altını çimek istiyoruz. Bu noktada Rum tarafı geriye adımlar atıyor. Bu da bize çözüm için umut vermiyor. Bazı şeyleri açıklıkla ifade etmemiz gerek. O da şudur: Crans Montana’da çok ciddi müzakereler yürütüldü ve orada o süreç bitmek üzereyken çözümsüz olarak dağılmak üzereyken Anastasiadis’in Çavuşoğlu’na bir yaklaşımı oldu. Bunu ben daha önce hiç size söylemedim. O da şudur: Kıbrıs Rum halkının yetkiyi paylaşmaya hazır olmadığı ve artık 2 devletli bir çözümün gündeme gelmesi gerektiği konusundan bir takım sözler söyledi Anastasiadis.

Doğal gaz alanındaki haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye gerekse KKTC’nin yetkilendirdiği alanlarda fiili sondaj çalışmaları dahil her türlü çalışma yapılacaktır.

KKTC ve TC arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu yönde de çalışmalarımız sürecektir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutukluluk süreleri uzatıldı...
Tutukluluk süreleri uzatıldı...
Eczaneden hap çaldı, tutuklandı
Eczaneden hap çaldı, tutuklandı
Zanlı Kaya ile Özuğurlu tutuklu, zanlı Pervane ise tutuksuz yargılanacak…
Zanlı Kaya ile Özuğurlu tutuklu, zanlı Pervane ise tutuksuz yargılanacak…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim