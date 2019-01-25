Akıncı ve Çavuşoğlu basın açıklaması yapıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın basın açıklamasından notlar:

Görüşmemizin odak noktasının Kıbrıs konusu teşkil etti. Adamızın çevresindeki doğal gaz konusunu da değerlendirme fırsatımız oldu. Birlikte vardığmıız ortak tespitler var. hepimiz bir çözümü istiyoruz ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Bunun da ancak müzakerelerle elde edileceğini biliyoruz. Ama bir şeyin de altını çizmek istiyoruz artık iş ola müzakere süreci olmayacak.

Sonuç odaklı bir süreç başlarsa ancak müzakereler sonuç verebilir. Herhangi bir çözümün adının siyasi eşitlik olacağının altını çimek istiyoruz. Bu noktada Rum tarafı geriye adımlar atıyor. Bu da bize çözüm için umut vermiyor. Bazı şeyleri açıklıkla ifade etmemiz gerek. O da şudur: Crans Montana’da çok ciddi müzakereler yürütüldü ve orada o süreç bitmek üzereyken çözümsüz olarak dağılmak üzereyken Anastasiadis’in Çavuşoğlu’na bir yaklaşımı oldu. Bunu ben daha önce hiç size söylemedim. O da şudur: Kıbrıs Rum halkının yetkiyi paylaşmaya hazır olmadığı ve artık 2 devletli bir çözümün gündeme gelmesi gerektiği konusundan bir takım sözler söyledi Anastasiadis.

Doğal gaz alanındaki haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye gerekse KKTC’nin yetkilendirdiği alanlarda fiili sondaj çalışmaları dahil her türlü çalışma yapılacaktır.

KKTC ve TC arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu yönde de çalışmalarımız sürecektir.