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Akıncı ve Erhürman yan yana

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2’nci Turu öncesinde Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı ve CTP lideri Tufan Erhürman, sempatizanları ile birlikte yürüyüşe katıldı.

16 Ekim 2020 Cuma 17:59
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Akıncı ve Erhürman yan yana

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2’nci Turu öncesinde Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı ve CTP lideri Tufan Erhürman, sempatizanları ile birlikte yürüyüşe katıldı.

 

Son Güncelleme: 16.10.2020 18:12
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