Akıncı ve Erhürman yan yana

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2’nci Turu öncesinde Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı ve CTP lideri Tufan Erhürman, sempatizanları ile birlikte yürüyüşe katıldı.
Son Güncelleme: 16.10.2020 18:12
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2’nci Turu öncesinde Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı ve CTP lideri Tufan Erhürman, sempatizanları ile birlikte yürüyüşe katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2’nci Turu öncesinde Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı ve CTP lideri Tufan Erhürman, sempatizanları ile birlikte yürüyüşe katıldı.