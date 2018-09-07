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Akıncı ve Naimoğulları görüştü

Naimoğulları başkanlığındaki bir heyet sorunların çözümüne katkı talebiyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

07 Eylül 2018 Cuma 13:12
Akıncı ve Naimoğulları görüştü

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın üreticilerle ilgili görüşmesini yazılı açıklama ile değerlendireceği belirtildi.

Naimoğulları, görüşme sonrasındaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı’na zamların girdi maliyetlerine etkisi nedeniyle sektörün çökme noktasına geldiğini ilettiklerini söyledi.

“Zamların girdi maliyetlerinin yükselmesi ile sektörün çökecek noktaya geldiğini ilettik” diyen Naimoğulları, Cumhurbakanı’nın haftalık olağan görüşmede Başbakan Tufan Erhürman ile bu konuyu da ele alacağını aktardığını belirtti.

Naimoğulları, bir sonraki adımı gelişmelere bağlı olarak değerlendireceklerini kaydetti.

Naimoğulları ile beraberindeki heyet açıklamanın ardından Tarım Bakanlığı önündeki eylem yerine geri döndü.

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NaimoğullarıMustafa AkıncıMustafa Naimoğulları
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