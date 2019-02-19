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Akıncı: Verimli bir diyalog oldu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, çağrısıyla bugün gerçekleştirilen olağanüstü Meclis birleşimi tamamlandı.

19 Şubat 2019 Salı 16:50
Akıncı: Verimli bir diyalog oldu

Cumhurbaşkanı Akıncı bilgilendirme toplantıları çerçevesinde bugün Meclis Genel Kurulu’nu Kıbrıs sorunundaki son durumla ilgili bilgilendirdi.

Akıncı bilgilendirme toplantılarısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

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Mustafa Akıncı, toplantının yoğun katılımlı bir şeklde ve özel gündemle gerçekleştiğini söyledi. Akıncı, “Yaşanan süreci anlattım.”dedi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasids’le gerçekleştireceği görüşme öncesinde görüşlerini sunduğunu belirterek, daha sonra ise sırasıyla 6 parti lideri ve milletvekillerinin ayrı ayrı görüşlerini kendisine aktardığını kaydetti.

Akıncı, “Fikirleri dinledim, eleştirilerini aldım ve cevapladım.” Diye konuştu.
Mustafa Akıncı, toplantının, çok sağlıklı ve yararlı bir diayalog çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a teşekkür etti.

Crans Montana’dan bu yana 1 bucuk yıla yakın bir süre gectiğini belirtern Cumhurbaşkanı, meclisi bugüne kadar gerçekten toplama ihtiyacı doğmadığı için toplamadıklarını ifade etti.
Lute’un şu anda yürüttüğü çalışmanın ne sonuç vereceğini kestirmenin mümkün ıolmadığını ifade ederek, yapılanın Referans kavramları çalışması olduğunu belirtti.

Akıncı, bunun bir başlangıç noktası oluşuturabilir mi? Taraflar bu konuda aynı noktaya gelebilir mi? bunlar ortaya çıktıktan sonra meclisle mutlaka yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.
Akıncı toplantının verimli bir diyalog olduğunu yineleyerek, bugünkü toplantının oldukça yararlı olduğunu söyledi.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı AkıncıMeclis Genel KuruluOlağanüstü ToplantıHaberGündemKıbrıs
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