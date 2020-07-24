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Akıncı'ya veda ziyareti

2016 yılından beridir Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan ve görev süresi sona eren Nathalie Jaarsma, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu.

24 Temmuz 2020 Cuma 13:09
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Akıncı'ya veda ziyareti

2016 yılından beridir Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan ve görev süresi sona eren Nathalie Jaarsma, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, Jaarsma’ya teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi. 
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Nathalie Jaarsma
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