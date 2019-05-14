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Akıncı YDP heyeti görüşmesi başladı

14 Mayıs 2019 Salı 10:56
Akıncı YDP heyeti görüşmesi başladı
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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni hükümeti kurma görevi vermesi öncesinde siyasi parti başkanlarıyla görüşmeler çerçevesinde Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi. 
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.30’da gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve YDP Genel Başkanı Arıklı’nın yanı sıra, Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ve milletvekili Bertan Zaroğlu da hazır bulundu. 

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Toplantının ardından basına açıklama yapan Arıklı, “Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a vermesi gerektiğini söyledim” dedi. 
Hükümet formülünün UBP-HP olacağını, ancak iki partinin tabanında ciddi tartışmalar yaşandığını, bunun nedeninin de HP yetkililerinin UBP’ye yönelik “ağır sözler” söylemesi olduğunu belirten Arıklı, “En büyük handikap budur” dedi. 
Bunu ortadan kaldırmanın yolunun özür dileme mekanizmasını çalıştırmak olduğunu dile getiren Arıklı, UBP tabanından özür dilemenin, yolu açacağını kaydetti. 

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Son Güncelleme: 14.05.2019 12:44
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GündemKıbrısHaberGörüşmeYDPAkıncı
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