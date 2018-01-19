Akıncı: “Yeminden sonra görüşme ve istişarelere başlayacağım”

Rahme Çiftçioğlu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 7 Ocak milletvekilliği erken seçimini kazanan milletvekillerinin 22 Ocak Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde yemin edeceğini, yeminin ardından Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile başlayarak Meclis’te temsil edilen parti liderleriyle görüşeceğini kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, bu sabah Akıncı’ya gerçekleştirdiği ziyarette UBP-DP hükümetinin istifasını sundu. Akıncı da Özgürgün’den, yeni hükümet kuruluncaya kadar hükümetin görevini sürdürmesini istedi.

Akıncı ve Özgürgün görüşmesinin başında basına açıklama yapıldı, 7 Ocak erken genel seçimi sonrasında Anayasal sürecin takip edildiğine dikkat çekildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Akıncı ile görüşmesinden sonra da basına açıklamalarda bulundu.

Sağlıklı ve uzun ömürlü bir hükümet kurulması noktasında olunması gerektiğini söyleyen Özgürgün, “Her ne pahasına olursa olsun zorlayıcı bir hükümete girmek halka hizmet noktasında işimize gelmez” şeklinde konuştu.

ÖZGÜRGÜN- AKINCI GÖRÜŞMESİ YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜRDÜ

Özgürgün bu sabah saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’na gelerek Akıncı’ya hükümetinin istifasını sundu. 40 dakikalık görüşmenin başında konuşmalar yapıldı.

Hükümetinin istifa mektubunu sunmadan söz alan Başbakan Özgürgün, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi, yeni hükümetin oluşmasına fırsat vermek için UBP-DP hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunduklarını belirtti.

Milletvekillerinin 22 Ocak Pazartesi günü Meclis’te yemin edeceğini de anımsatan Hüseyin Özgürgün, “Sayın Cumhurbaşkanı yemin töreninden sonra hükümetin oluşması için gerekli adımları atacaktır” şeklinde konuştu.

AKINCI: “YEMİNDEN SONRA GÖRÜŞME VE İSTİŞARELERE BAŞLAYACAĞIM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, bugün Anayasal gerekliliğin yerine getirildiğini belirterek, her seçim sonrasında bu sürecin izlendiğini anımsattı.

Akıncı, “Pazartesi günü milletvekilleri yemin ettikten sonra Sayın Özgürgün’le başlayarak parti liderleriyle görüşmelere ve istişarelere başlayacağım. Nasıl bir sonuç çıkacağı istişareler sonucunda belli olacak” şeklinde konuştu.

Anayasada neyin nasıl yapılacağının belirtildiğini de kaydeden Akıncı, “Hukuk içinde biz de gereğini yerine getirmeye çalışacağız. Bunu siyasi partilerle istişare içinde yapacağız” dedi.

Hükümetin istifasını içeren mektuba yetkilendirme içeren bir yazıyla karşılık veren Akıncı, UBP-DP hükümetinin yeni hükümet kuruluncaya kadar görevde olmasını istedi.

Bu yazının bir kopyasının Meclis’e de gönderileceğini söyleyen Akıncı, her iki yazının da Pazartesi günkü Meclis oturumunda okunacağını belirtti.

“SÜREÇ MECRASINDA İLERLEYECEK”

“Süreç mecrasında ilerleyecek” diyen Akıncı, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

“Partiler halka gittiler, mesajlarını verdiler, sonrasında ortaya böyle bir tablo çıktı. Bu tablonun ülkeye hayırlı olmasını dilemek bizim görevimiz ve sorumluluğumuz” diyen Akıncı, “Bundan sonrasını yürütmek tabii ki partilerin işi. Bizimle istişare içinde en iyisini yapacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.