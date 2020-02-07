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Akıncı, Yeşil Barış Hareketi temsilcilerini kabul etti

07 Şubat 2020 Cuma 13:02
Akıncı, Yeşil Barış Hareketi temsilcilerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeşil Barış Hareketi temsilcileri Layik Topcan, Doğan Sahir, KUŞKOR Başkanı Damla Beton ve KEMA Vakfı Başkanı Osman Tuğsal’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, çevre örgütleri, çevre ve yabana hayatına yönelik göstermiş olduğu hassasiyet nedeni ile Cumhurbaşkanı’na teşekkürlerini ilettiler.

Kabulde, KUŞKOR Başkanı Damla Beton tarafından An Introduction to the Widlife of Cyprus ve An Illustrated Flora of North Cyprus isimli kitaplar Cumhurbaşkanı’na takdim edildi. Saat 10.30’daki görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Şerife Gündüz de hazır bulundu.

(BRT/CB)

Anahtar Kelimeler:
Yeşil Barış Hareketi
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