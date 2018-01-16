Akıncı, YÖDAK yönetimiyle görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu(YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Hasan Kömürcügil ile Prof. Dr. Ahmet Pehlivan’ı kabul ederek görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya YÖDAK’ın çalışmaları ve yüksek öğrenim alanındaki güncel durumla ilgili bilgi vererek görüş alışverişinde bulundular.