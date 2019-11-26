Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Akıncı yurda döndü

26 Kasım 2019 Salı 21:55
Akıncı yurda döndü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü zirvenin ardından az önce adaya geldi.

Ercan Havalimanı’nda basın mensuplarını karşısına geçen Mustafa Akıncı, zirveyi değerlendirdi.

Akıncı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Görüşmelerin verimli geçtiğine inanıyorum. Sonucun olumlu bir adım oluşturduğunu değerlendiriyorum.

2 yıldır ısrarlı bir şekilde savunduğumuz kavramların Guterres’in açıklamasında yer aldığını belirtmek istiyorum. Hedef açısından siyasi eşitliğe dayalı federasyon bir kez daha çok net ifadelerle belirlenmiştir.

BM zeminin başka da çözüm yoktur. Kıbrıs Türk halkı bölünmüşlüğü istemiyor. Siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık Guterres’in açıklamasında değindiği unsurlardır.

Bunları içermeyecek bir çözüm gündemde değildir. Müzakereler artık ucu acçık bir şekilde olmayacak.

Temel konularda stratejik anlaşma hedeflenecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıBerlin3’lü ZirveHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı: Uluslararası desteğe ciddi ihtiyaç var
Akıncı: Uluslararası desteğe ciddi ihtiyaç var
Akıncı: Bahardan sonra 5’li bir görüşme beklenebilir
Akıncı: Bahardan sonra 5’li bir görüşme beklenebilir
Divi, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı
Divi, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim