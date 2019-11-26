Akıncı yurda döndü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü zirvenin ardından az önce adaya geldi.

Ercan Havalimanı’nda basın mensuplarını karşısına geçen Mustafa Akıncı, zirveyi değerlendirdi.

Akıncı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Görüşmelerin verimli geçtiğine inanıyorum. Sonucun olumlu bir adım oluşturduğunu değerlendiriyorum.

2 yıldır ısrarlı bir şekilde savunduğumuz kavramların Guterres’in açıklamasında yer aldığını belirtmek istiyorum. Hedef açısından siyasi eşitliğe dayalı federasyon bir kez daha çok net ifadelerle belirlenmiştir.

BM zeminin başka da çözüm yoktur. Kıbrıs Türk halkı bölünmüşlüğü istemiyor. Siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık Guterres’in açıklamasında değindiği unsurlardır.

Bunları içermeyecek bir çözüm gündemde değildir. Müzakereler artık ucu acçık bir şekilde olmayacak.

Temel konularda stratejik anlaşma hedeflenecek.