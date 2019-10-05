Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Diyetler hakkında doğru sanılan yanlışlar
Diyetler hakkında doğru sanılan yanlışlar
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."

Akıncı, Zeytin Festivali'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçen yıl 15 bin ton, bu yıl 40 bin ton dolayında zeytin rekoltesi elde edildiğini, bunun daha fazla zeytin, daha fazla zeytinyağı demek olduğunu belirterek, ürünün kıt olduğunu dönemlerde tüketiciye sorun yaratmamak için ithal izni verilebileceğini, ürünün bol olduğu yıllarda ise üreticiyi korumak adına ithal izninde dikkatli olmak gerektiğini söyledi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:50
Akıncı, Zeytin Festivali'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Benim gördüğüm kadarıyla bu yıl zeytinyağı üreticisi bu konuda şikayetçi, hükümetten bu konuda adım atmasını bekliyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte bu yıl 18’incisi düzenlenen Zeytinlik Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytinlik köyünde Ali Nesim Meydanı’nda düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, Zeytin Festivali deyince aklına sadece tarımsal alandaki zeytin ağacı ile üretiminin değil, kültür sanat alanındaki üretimin de geldiğini ve Zeytinlik Festivali’nin sanatsal üretimle de bütünleştiğini söyledi.

Zeytinlik doğumlu düşünür-yazar Ali Nesim ve Haşmet Gürkan’ın heykellerinin açılacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Nur içinde yatsınlar. Bu topraklara, bu topluma çok değerler kattılar, ikisini de rahmetle anıyorum” dedi.

Festival kapsamında karikatür ve resim sergisi açılışı, el sanatları sergisi ve müzik dinletilerinin de olacağını, etkinliğin kültür ve sanat açısından da çok zengin bir festival halini aldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Bu bize bir şeyi daha gösteriyor; kültür ve sanatı gelişmiş olan toplumlar kalkınma hamlesinde bir adım daha ileriye gidiyorlar. Gelişmişliği sadece ekonomik rakamlarla ifade edemeyiz, kültür ve sanat alanında gelişme olmadığı takdirde kalkınmanın bir yanı eksik kalıyor. O nedenle hem tarımsal üretimimizi hem, hem hafif sanayimizi, hem turizmimizi elbette geliştireceğiz, ama bütün bunları ancak kültür ve sanatla yoğurarak bir yere doğru götürebileceğimizin de bilince olacağız.”

“BİR ZEYTİN AĞACI GİBİ BU TOPRAKLARA KÖK SALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Zeytin ağacı deyince, bu topraklara kök salmayı hatırladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bir zeytin ağacı gibi bu topraklara Kıbrıs Türk halkı olarak kök salmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü Ürdün ve Amman’da elde ettiği başarıdan dolayı da kutlayarak, yerel yönetim belediyelerin uluslararası nitelikli bir toplantısında kültür ve turizm komisyonu başkanlığına seçilmesinin önemli bir başarı olduğunu belirterek kutladı ve yurt dışından gelen konukları da selamladı.

ALİ NESİM VE HAŞMET GÜRKAN’IN HEYKELİ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, konuşmaların ardından, Ali Nesim ve Haşmet Gürkan’ın heykelinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, açılıştaki konuşmasında, toplumun iki değerini rahmetle andığını belirterek, böyle güzel bir düşünceyi hayata geçirenleri kutladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Nur içinde yatsınlar, onlar her ikisi de bir zeytin ağacı verimliliğinde üretken insanlardı” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra, eşi Meral Akıncı ile birlikte karikatür sergisini gezdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de hırsızlık!
Girne’de hırsızlık!
Ayia Napa Manastırı'ndaki kazılarda önemli arkeolojik buluntular ortaya çıktı
Ayia Napa Manastırı'ndaki kazılarda önemli arkeolojik buluntular ortaya çıktı
Kıbrıslı Rum ve Türk Eşcinsel çiftin yasa dışı evlat edinmesine yardım eden kadına 6 yıl hapis
Kıbrıslı Rum ve Türk Eşcinsel çiftin yasa dışı evlat edinmesine yardım eden kadına 6 yıl hapis

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim