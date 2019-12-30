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Akıncı:Bazı bölge sorunlarını da yerinde gözlemledik

30 Aralık 2019 Pazartesi 14:33
Akıncı:Bazı bölge sorunlarını da yerinde gözlemledik

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Zümrütköy, Aşağı ve Yukarı Bostancı, Aydınköy ile Yayla’yı ziyaret etti.

Hafta sonunu yurttaşlarla buluşarak geçirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “İç konular ve elbette Kıbrıs sorunundaki son durum gündemin başlıca maddeleriydi. Gelişmeleri, tehditleri ve fırsatları gerçekçi zeminde yurttaşlarla birlikte değerlendirdik. Bazı bölge sorunlarını da yerinde gözlemledik. Gösterilen sıcak ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum” dedi.

(BRT/SM)

Anahtar Kelimeler:
Akıncı
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