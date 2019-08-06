Akıncı,Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le Cuma günü yapacağı görüşme öncesinde bugün, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geliyor.

Akıncı’nın UBP, CTP, HP, TDP, DP ve YDP genel başkanlarıyla görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 18.00’de başlayacak.

Bu arada, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis de dün, Siyasi Parti Başkanlar Konseyi ile toplantı yapmıştı.

Rum haber kaynaklarına göre, Siyasi Parti Başkanları Konseyi toplantısı, Rum Başkanlığı’na ait Trodos’taki yazlık konutta gerçekleşti.

Toplantı çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 9 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapacağı görüşme ışığında, yaklaşımları konusunda parti başkanlarına bilgi vermesi ve partilerin de görüşlerini dinlendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastaiadis beş aylık aranın ardından 9 Ağustos Cuma günü birayaya gelecek.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alacak görüşmesaat 10.30’da başlayacak.

(BRT)