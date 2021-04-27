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Akıncı’dan Bahçeli’ye yanıt

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi, “Sadece kötü söz kendisine aittir” dedi.

27 Nisan 2021 Salı 16:27
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Akıncı’dan Bahçeli’ye yanıt

Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin bunun ilk defa ve sadece kendisine karşı yapmadığını, ağzını her açtığında da küfür ettiğini ifade etti, “Böylesi bir zihniyete aynı üslupla karşılık vermek bize yakışmaz” şeklinde konuştu.

Akıncı’nın paylaşımı şöyle:

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ağzından çıkan bir fikir olsa, katılmasak da, belki tartışma zemini olabilirdi. Ama ağzını her açtığında küfürden başka bir şey çıkmıyor. İlk defası değil ve sadece şahsıma karşı da değil. Şu an için biat ettiği kişi haricinde, hedef aldığı hemen herkese küfürle saldırıyor. Tabi, şu an biat ettiğine geçmişte neler söylediği de hatırlardadır. Böylesi bir zihniyete aynı üslupla karşılık vermek bize yakışmaz. Sadece “kötü söz sahibine aittir” diyorum ve bu çirkinliğe karşı tavır alan tüm yurttaşlarımıza ve örgütlerimize teşekkür ediyorum.

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMustafa Akıncı
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