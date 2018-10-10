Akıncı’dan ‘devre dışı’ sitemi

Rum lider Anastasiadis ile TC dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York’ta gizlice görüştüğü Rum Hükümet sözcüsü tarafından doğrulandı. Ancak Rum Sözcülüğü görüşmenin içeriğiyle ayrıntı verilmeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Akıncı “bu görüşmeler süreklilik arz ederse ve Türkiye ile Rum tarafı müzakere ediyor noktasına gelirse rahatsız olurum” dedi.

15 Ekim sonrası Anastasiadis ile görüşmeyi ifade eden Akıncı “Federal modelde değişiklik düşüncesi varsa görüşmede öğreneceğim” diye konuştu.