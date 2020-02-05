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Akıncı’dan taziye mesajı

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:47
Akıncı’dan taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Van’da yaşanan çığ faciasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın mesajı şöyle;

“ Elazığ’daki deprem faciasının acıları dinmeden, Van’daki çığ faciasında şu ana kadar 28 canın yitirildiğini üzüntüyle öğrendik. Birbiri ardına gelen bu üzücü haberler bizi de derinden sarstı. Başta aileleri ve sevenleri olmak üzere tüm Türkiye’nin acısını yürekten paylaşır, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride bıraktıklarına sabırlar dilerim”.

DB/CB

Anahtar Kelimeler:
Akıncı
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