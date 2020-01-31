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Akıncı’dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki

Akıncı,Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a tepki gösterdi.

31 Ocak 2020 Cuma 12:06
Akıncı’dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a tepki göstererek, bu çirkin saldırıyı kınadığını kaydetti.

Akıncı,Avrupa Parlamento’sunda Yunanistan’ın ırkçı Altın Şafak partisine mensup bir milletvekilinin Türkiye’ye yönelik tepkisini kağıda basılı bir Türk bayrağını yırtma noktasına taşımış olmasını kınayarak ırkçı ve faşist tutumların insanlık adına ne kadar zararlı olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

‘Avrupa Parlamento’sunda Yunanistan’ın ırkçı Altın Şafak partisine mensup bir milletvekilinin Türkiye’ye yönelik tepkisini kağıda basılı bir Türk bayrağını yırtma noktasına taşımış olması kınanması gereken bir davranıştır. Avrupa Parlamentosu gibi farklı kültür ve anlayışların barış ortamında bir arada bulunduğu bir mekanda yer alan bu olay, ırkçı ve faşist tutumların insanlık adına ne kadar zararlı olduğunun da bir göstergesidir. Bu ırkçı ve çirkin davranışı Yunan hükümetinin kınadığı ve AP Başkanlığının da cezasız bırakmayacağı haberleri ise sevindiricidir. Irkçı politikalardan insanlık büyük acılar yaşadı. Bu tür davranışların yeni acılara yol açmaması için uluslararası dayanışma içinde karşı durulmalıdır.’

(BRT/SM)

Son Güncelleme: 31.01.2020 12:08
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberBayrağıTÜRKAkıncı
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:) 2020-01-31 12:15:13

ULAN MISTIK BAK ŞU ADAMA , 'KOLTUK ADAMA NELER SÖYLETİYOR' BE

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