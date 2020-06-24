Akıncı,DAÜ rektörünü kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, eğilim yoklamasıyla rektörlüğe atanmasının demokratik bir yöntem olduğunu belirterek, Prof. Dr. Hocanın’a görevinde başarı diledi.

Nezaket ziyaretinde Prof. Dr. Aykut Hocanın, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya anı plaketi sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde ayrıca üniversitelerdeki bilimsel çalışmaların, özgür bir ortamda verimli bir şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı.