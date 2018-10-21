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Akıncı:Derinya ve Aplıç kapıları önümüzdeki ay açılabilir

21 Ekim 2018 Pazar 12:53
Akıncı:Derinya ve Aplıç kapıları önümüzdeki ay açılabilir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya ve Aplıç kapılarının önümüzdeki ay içinde açılma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Anastasiadis ile yapacağı görüşmede kapıların açılması ile ilgili tarihin netleşeceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bağlıköy’de bugün düzenlenen “Palüze” etkinliğinde Aplıç ve Derinya kapılarının açılması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türk tarafının Derinya ve Aplıç kapılarının açılması yönünde, kendisi göreve geldikten sonra siyasi irade ortaya koyduğunu ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kapıların açılmaması için artık bir engel olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Musatafa Akıncı, bu yönde Rum tarafı ile istişarelerinin sürdüğünü de kaydetti.

Konuşmasında Rum Lider Nicos Anastasiadis ile yapacağı görüşme ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, kapıların açılmasıyla ilgili tarihin bu görşmede netleşeceği umudunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı bu tarihin muhtemelen kasım ayı içinde olabileceğini de de söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşmeye de değindi.

BRT

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Anahtar Kelimeler:
DerinyaAplıçHaberKKTC
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