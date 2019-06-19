Akıncı:En büyük eksiğimiz uluslararası arenaya açılamamak

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, ödüle layık görülen sporcuları ve diğer tüm sporcuları kutladı.

Spor alanlarında, yarışan, her geçen gün gelişen ve iyiye, güzele giden bir durum söz konusu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, fırsat buldukça bazı futbol maçlarını izlediğini, seyirci sayısının arttığını ve oynanan futbolun iyiye gittiğini gözlemlendiğini kaydetti. Sporun diğer alanlarda da geliştiğinin gözlemlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “En büyük eksiğimiz, söylemeye bile gerek yok; uluslararası arenaya açılamamak, o alanlarda boy gösterememek… Bizim en büyük sıkıntımız bu… Ne yazık ki Kıbrıs Türk gençliği kendi içinde bu gelişmeyi sağlasa da bir yere kadar gidebiliyor ve o noktada durmak durumunda kalıyor. Ve bu bize ve gençlerimize bazı zorluklar ve zorunluluklar da getiriyor. Kimi gençlerimiz Türkiye üstünden dünya ile yarışabilme olanağını bulmaya çalışıyorlar. Hatta bazı durumlarda da daha başka seçenekler gündeme geliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu Adada her iki tarafın da eşitliğini, güvenliğini sağlayacak onurlu bir barış elde edildiği takdirde ancak bu gençlerimize dünyaya açılabilme fırsatını yaratabilmiş olacağız. Ama bugün o noktada değiliz. Bugün o noktada olmasak bile her alanda gelişimimizi de sürdürmek, bunun çabasını yürütmek zorundayız” diye konuştu.

Piyano yarışmasında derece alan üç genci kabul ederek kutladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk gençlerin spor ve müzik alanında yetenekli gençler olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eğer o imkanı bulabilirsek, genlerin önünü açabilirsek, dünya ölçeğinde başarılara imza atabilecek insanlarımız olacağından hiç kuşkum yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk gençliğinin çok daha iyi noktalara gelebileceğine inandığını söyledi.

(BRT/SM)