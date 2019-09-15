Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...

Akıncı:“Güçlerimizi birleştirdiğimizde yapamayacağımız iş yoktur”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kültürümüzü yaşatmamız, geleceğe emin adımlarla ilerlememizi sağlar” dedi.

15 Eylül 2019 Pazar 14:28
Akıncı:“Güçlerimizi birleştirdiğimizde yapamayacağımız iş yoktur”

Halkların kültürleri ile var olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kültürümüzü yaşatmamız, geleceğe emin adımlarla ilerlememizi sağlar. Köklerimizi unutmamamız, geleneklerimizden kopmamamız son derece önemlidir. Kalavaç, bu güzel örneklerden biridir. Ne iyi ki varsınız ve bu kültürümüzü yaşatıyorsunuz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Değirmenlik Belediyesi ile Kalavaç Muhtarlığı’nın birlikte düzenlediği 8. Kalavaç Kültür Festivali’nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi, Kalavaç’a gelişinde, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, bir ülkeye gidildiğinde o ülke hakkında ilk izlenim edinilen yerin havaalanı olduğunu belirterek, Değirmenlik Belediye sınırlarındaki Ercan Havalanının yeni terminal binasının bir an önce tamamlanmasını beklediklerini, her işin zamanında tamamlanması önemli olduğunu söyledi.

Refüjlerin ve yol kenarlarının otlarla büründüğü çirkinlikler yerine, çiçeklerle bezenmiş yollarda ilerlenilen bir beldeye gidildiğinde, o yerin medeniyeti hakkında ilk anda güzel duygulara sahip olunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, yol boyundaki düzenlemelere değinerek, şöyle konuştu:

“Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler’in yaratmakta olduğu bu güzelliğin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Lefkoşa-Mağusa yolunun en azından bir bölümünün, gelirken de gözlemledik, çok güzel olduğunu saptadık, bu güzellik Ercan’a kadar sürsün, daha da ileriye gitsin. Aslında bütün yollarımız, bütün beldelerimiz keşke böyle olsa. Ama en azından bir yerinden başladık.”

“Güçlerimizi birleştirdiğimizde yapamayacağımız iş yoktur”

Yerel yönetim ve belediyeciliğin ilgi alanında olduğunu belirterek, 28 yaşında Lefkoşa Belediye Başkanı olduğunu ve 42 yaşına kadar bu görevi yürüttüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, belediyenin muhtarlıklarla, merkezi hükümetle, halkla, sivil toplum örgütleriyle ve bölgesindeki askeri makamlarla yürüteceği işbirliğinin son derece önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Güçlerimizi birleştirdiğimizde yapamayacağımız iş, altından kalkamayacağımız güçlük yoktur. Bölgede bu şekilde verimli bir işbirliği ve dayanışma ortamı yaratmakta olduğunu memnuniyetle gözlemlediğim Sayın Belediye Başkanına başarıların devamı dileklerimi iletmek istiyorum. Sayın genç muhtarımıza ve diğer bütün muhtarlara, azalara, meclis üyelerinin hepsine takdirlerimi ifade etmek isterim. Çünkü başkanlar, muhtarlar elbette önemlidir, ama beraber iş yaptıkları insanlar var; azalar, meclis üyeleri ve belediye çalışanları var, hepsi de son derece önemlidir. Halkın, yaptıklarınızı anlaması ve destek vermesi son derece önemlidir, toplumun dayanışması son derece önemlidir.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kalavaç’ın simgelerinden olan ve bu yılki etkinliğin adına düzenlendiği merhum Ayşe Cangül’ü de rahmet andı.

Kalavaç’ın çok güzel köylerden biri olduğunu ve fırsat buldukça köye geldiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bundan sonra düzenlenecek etkinliklerde daha iyiye, daha güzele gidilmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yöre halkı ve vatandaşlarla da bir araya gelerek, stantları ziyaret etti. 86 yaşındaki Esat Güçlüel isimli bir vatandaşın Cumhurbaşkanına, asker selamı vererek, “Her zaman göreve hazır olduğunu” söylemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Akıncı, bu topraklarda bir daha savaş istemediklerini, barış içinde yaşamak için uğraştıklarını ve uğraşmaya devam edeceklerini söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Müzik Bölümü Yetenek Sınavı 20 Eylül’de…
GAÜ Müzik Bölümü Yetenek Sınavı 20 Eylül’de…
Halkın Partisi Esentepe'yi ziyaret etti
Halkın Partisi Esentepe'yi ziyaret etti
KTTB’de Yarın “Doğal Gaz Konusu - Yapmamız Gerekenler” Tartışılacak
KTTB’de Yarın “Doğal Gaz Konusu - Yapmamız Gerekenler” Tartışılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim