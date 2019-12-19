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Akıncı:Kıbrıs’ta çözüm acil bir ihtiyaç haline geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, doğal zenginlikleri Kıbrıs’ın bütününe barış ve refah getirecek bir fırsata dönüştürme anlayışını benimsemenin, Adanın Güneyinde ve Kuzeyinde askeri nitelikli hava araçlarının konuşlanması gerçeğiyle birlikte daha acil bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

19 Aralık 2019 Perşembe 11:38
Akıncı:Kıbrıs’ta çözüm acil bir ihtiyaç haline geldi

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu noktada uzlaşı çağrımı yineleyerek, 13 Temmuz’da hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp iki toplumun verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesi amacıyla yaptığım önerinin halen masada olduğunu anımsatmakta yarar görüyorum” dedi.

Kıbrıs’ın etrafındaki doğal kaynaklardan tek yanlı yararlanmak için Güneyde atılmakta olan adımların, benzeri adımların kuzeyde de atılmasını beraberinde getirmekte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, son gelişmelerin Kıbrıs’ta çözümün aciliyetinin Kıbrıs’ın sınırlarını aşıp bölgenin ihtiyacına dönüştürdüğünü vurguladı.

“Bizim bütün uğraşımız Adamızda ve bölgemizde gerginlikten uzak; iş birliğinin, barışın ve huzurun hakim olduğu koşulların oluşmasına katkı sağlamaktır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Doğal zenginlikleri Kıbrıs’ın bütününe barış ve refah getirecek bir fırsata dönüştürme anlayışını benimsemek, Adanın Güneyinde ve Kuzeyinde askeri nitelikli hava araçlarının konuşlanması gerçeğiyle birlikte daha acil bir ihtiyaç haline gelmiş durumdadır.”

“Paylaşmaya ve birlikte yönetmeye dayalı önerilerimizin yerine gerginlik politikasıyla üstünlük kurma çabasının tercih edilmesinin olumsuz sonuçları giderek belirginleşmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı uzlaşı çağrısını yineleyerek, 13 Temmuz’da hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp iki toplumun verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesi amacıyla yaptığı önerinin halen masada olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı açıklamada, son olarak Güneyin İsrail ile kurduğu yeni askeri ilişkiler ve bu çerçevede satın alınan insansız hava araçları endişeleri daha da artıracak türden olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ın etrafındaki doğal kaynaklardan tek yanlı olarak yararlanma çabasıyla başlayan gerginlik, bölgedeki bazı ülkelerle gerçekleştirilen ve Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayma siyasetinin bir yansıması olan anlaşmalarla farklı bir boyuta ulaşmıştır. Zaman zaman Kıbrıs’ın Güneyinde bazı yabancı ülkelere askeri üs verilmesi konusu bile gündeme getirilmektedir. Ayrıca bazı ülkelerin askeri gemilerine limanlarda kolaylıklar sağlandığı da bilinmektedir. Bunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nde yeniden gündeme getirilen Rum tarafına silah satışını olanaklı kılacak düzenlemeler olumsuz bir gelişmedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yazılı açıklaması şöyle:

“Bizim bütün uğraşımız Adamızda ve bölgemizde gerginlikten uzak; iş birliğinin, barışın ve huzurun hakim olduğu koşulların oluşmasına katkı sağlamaktır. Kıbrıs sorununun çözümü sadece Adamızın bir ihtiyacı olmaktan çıkmış, bölgemizin de ihtiyacı haline dönüşmüştür.

Kıbrıs’ın etrafındaki doğal kaynaklardan tek yanlı olarak yararlanma çabasıyla başlayan gerginlik, bölgedeki bazı ülkelerle gerçekleştirilen ve Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayma siyasetinin bir yansıması olan anlaşmalarla farklı bir boyuta ulaşmıştır. Zaman zaman Kıbrıs’ın Güneyinde bazı yabancı ülkelere askeri üs verilmesi konusu bile gündeme getirilmektedir. Ayrıca bazı ülkelerin askeri gemilerine limanlarda kolaylıklar sağlandığı da bilinmektedir. Son olarak İsrail ile kurulan yeni askeri ilişkiler ve bu çerçevede satın alınan insansız hava araçları endişeleri daha da artıracak türdendir. Bunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nde yeniden gündeme getirilen Rum tarafına silah satışını olanaklı kılacak düzenlemeler olumsuz bir gelişmedir.

DB/

Anahtar Kelimeler:
AkıncıKıbrıs
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