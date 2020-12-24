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Akıncılar Belediyesi'nden uyarı!

Akıncılar Belediyesi, bölgedeki yerel bulaşı engellemek adına tedbir amaçlı bir dizi karar üretti.

24 Aralık 2020 Perşembe 14:45
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Akıncılar Belediyesi'nden uyarı!

Akıncılar Belediyesi, bölgedeki yerel bulaşı engellemek adına tedbir amaçlı bir dizi karar üretti.

Belediye'den yapılan açıklama şöyle:

“Belde halkına önemle duyurulur

Değerli bölge halkımız, COVID 19 önlemleri çerçevesinde; marketlere girişte dışarıda sosyal mesafe kurallarına uyularak içeriye tek bir kişi ve maske kullanarak girilecektir. Bir kişiden fazla kesinlikle markete girilmeyecektir.

Telefonla marketlere gelmeden sipariş vermeniz hem teması hem de temas süresini en aza indirecektir.

Tüm kahvehaneler kapalı olacaktır.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları tedbirlerine uyarak korunun, çevrenizdekileri koruyun.

Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir.”

Son Güncelleme: 24.12.2020 15:46
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