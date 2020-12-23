Akıncılar’da 2 pozitif vaka!

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Akıncılar köyünde 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yapan Barbaros daha önce açıklanan 4 şüpheli vakanın 2’sinin testinin pozitif çıktığını aktardı.

Hasan Barbaros'un açıklaması şöyle:

“Sayın köylülerim bu gün çok sıkıntılı bir gün yaşadık. Önce bana tüm testlerin negatif olduğu söylendi. Daha sonra 4 şüpheli vaka olduğu bildirildi. 4 şüpheli vakanın 2'si negatif, 2'si pozitif çıktı. Pozitif olan tüm arkadaşlara geçmiş olsun. Bu sıkıntının en erken zamanda son bulması dileklerimle kendimize dikkat edelim. Gerekmedikçe evden çıkmayalım, kendimizi izole edelim, maske takalım, mesafeli duralım. kalabalık ortamlardan uzaklaşalım. Koronavirüs testini yapmayanlar yapsa iyi olur. Bu illeti defetmek elimizdedir, kendimize dikkat edelim. Aksi taktirde işimiz çok zorlaşır, sağlıklı ve güzel günler dilerim.”