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Akıncılar’da Arazi Yangını

Akıncılar’da Mandıralar bölgesinde elektrik tellerinin temas etmesi sonucu yangın çıktı.

11 Haziran 2020 Perşembe 11:07
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Akıncılar’da Arazi Yangını

Akıncılar’da Mandıralar bölgesinde elektrik tellerinin temas etmesi sonucu yangın çıktı.

Yangında 20 dönüm içerisinde 10’larca ağaç zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, dün akşamüzeri, Akıncılar’da bulunan Mandıralar bölgesinde rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle atılan kıvılcım sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Yangın sonucu Mustafa Eğmez’e ait sulama borusu ve Ömer Gelener Gelener’e ait sulama borusu ile 20 dönümlük arazi içerisinde bulunan onlarca ağaç zarar gördü.

Anahtar Kelimeler:
AkıncılarYangın
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