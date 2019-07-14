Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Akıncı’nın önerisi bugün Anastasiadis’e ulaştırılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbon kaynaklarının kullanımı konusunda ortak komite kurulması önerisi bugün Rum Lider Nikos Anastasiadis’e iletilecek.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:07
Akıncı’nın önerisi bugün Anastasiadis’e ulaştırılacak

Rum basını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs iyi niyet misyonunda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov’un Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisini Anastasidais’e ulaştıracağı belirtildi.

Bu arada Güneyde yayın yapan Sigma kanalına göre Rum Başkanlık Sarayı’na yakın bir kaynak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin Rum tarafının enerji programını durdurmaya yönelik olduğu iddiasında bulundu.

Sigma, aynı kaynağın öneriyi ısıtılarak yeniden masaya konulan bir yemek olarak nitelediğini belirterek, Akıncı’nın önerisinin Kıbrıs sorununu özünden saptırarak doğal gaz konularında tartışma başlatmaya yönelik olduğunu savundu.

Sigma, Rum Başkanlığı’na yakın kaynağın, Rum tarafının öneriyi görmesini beklemesine rağmen doğal gaz konularının Kıbrıs Türk tarafı ile görüşülemeyeceğini ve Kıbrıs sorunuyla ilgili olmadığı görüşünü de paylaştı.

(BRT/RB)

banner22
Anahtar Kelimeler:
AkıncıAnastasiadis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ciklos Sonunda Bitti
Ciklos Sonunda Bitti
Lapta’da bir kadın ölü olarak bulundu
Lapta’da bir kadın ölü olarak bulundu
Başbakan Tatar, Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi
Başbakan Tatar, Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim