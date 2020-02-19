Akıncı’nın ortak yayında yaptığı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı üç Televizyon kanalından ortak yayınlanan canlı yayında Gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MARAŞ KONUSU

Akıncı konuyla ilgili değerlendirmelerde önceliğin Maronit konusuna verildiğini Maraşın daha sonra ele alınacağı konusunda uzlaşı sağlandığını anlattı.

Akıncı hazırlıkların yapılması konusunda hazırlık yapılmadan hükumetin envanter açıklaması yaptığını belirtti.

Kendisi haricinde herkesin davetli olduğu bir toplantının düzenlenmesinin anlamının açık olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Maraş’ın BM denetiminde eski sakinlerinin kullanımına açılması karşılığında hava ve deniz ulaşımında ambargoların kaldırılması söyleminin ne KKTC’de ne Türkiye’de karşılık bulduğunu belirtti.

Konuya bütünlüklü çözüm çerçevesinde bakıldığını ifade eden Akıncı ne yapılacaksa BM ile çatışmamak gerektiğinin altını çizdi.

Akıncı Maraş’ın yılanlara çıyanlara ev sahipliği yapmasını istemediğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Maraş’ın Türk yönetiminde açılması fikrinin çözüme bir katkı sağlamayacağını, söylemlerde tutarlılık gerektiğini belirtti.

Hükumetin bu konuda kafasının karışık olduğunu kaydeden Akıncı Kıbrıs konusunu ilgilendiren her konuda Cumhurbaşkanı makamının söz sahibi olduğunu belirtti.

Akıncı seçim dönemi yaşananları bulanıklık olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı Hükumet ve Türkiye’nin Maraş konusunda seçimden önce yeni bir adım atmasını temenni etmediğini belirtti.

Akıncı, Kıbrıs’ta son noktayı Türkiye ile diyalog içinde Kıbrıslıların koyabileceğini vurguladı.

“GERİ DÖNÜLEMEZ BİR YOLA GİRİLDİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı Rum tarafının geri dönülemez bir yola girildiğini artık görmesi gerektiğini söyleyerek onları motive edecek önemli unsurun şu anda yaşananları görmesi olacağını kaydetti.

İLHAK KONUSU

Cumhurbaşkanı Akıncı ilhak konusundaki söylemine açıklık getirirken konuyu durup dururken gündeme getirmediğini, Kırım’da yaşananlarla ilgili soru üzerine değerlendirmede bulunduğunu kaydetti.

Böyle bir olayın ne Türkiye’ye ne de Kıbrıs’a yarar sağlayacağını söylediğini belirten Akıncı, yaptığı açıklamaların benzerini daha önce de yaptığını anımsattı.

Akıncı bazı kişilerin ilhak konusunu gündeme getirdiğini bundan dolayı değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Kıbrıs’ta, Hatay modeline eski Cumhurbaşkanı Denktaşın’da karşı çıktığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı kendini Kıbrıslı hisseden herkesin son yaşananlardan rahatsız olduğuna inandığını söyledi.

Akıncı, Türkiye ile düşmanlığın söz konusu olamayacağını ancak seviyeli bir ilişki istediğini kaydetti.

Akıncı söylemlerinde hakaret olmadığını ancak kendisine çok hakaretler yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, “Kıbrıs Türktür Türk kalacak” söyleminin yanlış olduğunu bu söylemin KKTC’den çıkmadığını söyledi.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı hedeflerinin Kıbrıs Türkünün özgür güvenlik içinde siyasi eşit olarak hayatını sürdürmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türk kimliğine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Akıncı, Türkiye ile karşılıklı saygıya dayanan ilişkinin altını çizdi.

Akıncı bu konuda da Türkiye’nin desteğinin önemini vurguladı ve seçimlerin Kıbrıs Türkünün iradesi anlamında çok önemli olduğunu dile getirdi.

“AF EDİLECEK BİR ŞEY YAPMADIM”

Cumhurbaşkanı Akıncı yeniden seçilmesi halinde affedilecek bir şey yapmadığı için kimseden af beklemediğini söyleyerek kendisinin devletler arası ilişkiden söz ettiğini belirtti.

Akıncı KKTC’nin olası bir anlaşmada ortadan kalkmayacağını dönüştürüleceğini anlattı.

Akıncı diyalog ve istişarenin elbette devam edeceğini ancak devletler arası ilişkinin önemli olduğunu vurguladı.

“FIRSAT TEKRAR KAPIYI ÇALACAK”

Cumhurbaşkanı Akıncı neden aday olduğuna açıklık getirirken Kıbrıs konusunda siyasi eşitlik etkin katılım noktasına gelindiğini bu fırsatın kapıyı yeniden çalacağını belirterek bunun kendisi için motivasyon olduğunu kaydetti.

Şu anda federasyondan başka bir model görünmediğini federal çözümden uzaklaşılması halinde bölünmüşlüğün perçinleneceğini anlattı.

Bölünmüşlüğün ne Kıbrıs’a ne de Türkiye’ye yarar sağlayacağını belirten Akıncı hidrokarbon konusunda ise uzlaşı sağlanabileceğini ancak buna da Rum tarafının karşı çıktığını vurguladı.

“MÜZAKERELER ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Cumhurbaşkanı Akıncı müzakerelerin artık eskisi gibi olmayacağını sonuç odaklı olacağını belirtti.

Gelinen noktada beşli konferansın toplanacağını ve bu toplantıya katılmaktan başka ne yapılabileceğini soran Akıncı bu toplantının birkaç ay içinde olacağını anlattı.

Genel Sekreterin başarısızlık istemediğini belirten Akıncı Türkiye’nin siyasi eşitliği ön planda tuttuğunu, akıl yolunun da bu olduğunu ifade etti.

ÇÖZÜM OLURSA?

Cumhurbaşkanı Akıncı adada çözüm olması halinde sorunların daha hızlı çözümleneceğini belirtti.

Kıbrıs sorununu çözme arayışı sürerken içteki sorunların da çözümlenmesi gerektiğini ciddi bir nüfus politikasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Akıncı gelişigüzel vatandaşlıklara son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Akıncı tüm bunların konuşulması gerektiğini bunları söylediği zaman ayrılıkçı diye nitelendiğini ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı topluma liderlik yapmak zorunda olduğunu bundan dolayı sorunları söylemek durumunda olduğunu vurguladı.

ANKET KONUSU

Akıncı “haincilik” ve “rumculuk” söylemlerinin yanlış olduğunu söylerken yaptırdıkları anketlerde seçimde ilk sırada olduğunu oylarının giderek arttığını halkın kendisinin kötü bir niyet taşımadığını bildiğini kendisinin de ne söylediğini ne yaptığını bildiğini yaptığı her şeyi halkın yararı, TC’nin ve Rum tarafının gerçek yararı için yaptığını anlattı.

“TÜRKİYE İLE DÜŞMANLIK İLİŞKİM ASLA OLAMAZ”

Türkiye ile asla bir düşmanlık ilişkisi olamayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı, Belediye başkanlığı döneminde Ankara ile kardeş şehir ilişkisi kurduğunu hatırlatarak, “Türkiye ile ast-üst ilişkisi değil, eşit bir ilişki olmalı, Kıbrıs şamar oğlanı olmamalı. Türkiye ile medeni bir ilişki isterken kendi ev ödevimizi de yapmamız lazım” şeklinde konuştu.