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Akıncı:Sanat ve kültür sınır tanımıyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kültür Dairesi ve Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nin katkılarıyla, Nilgün Güney ve Anton Nussbichler yönetiminde Avusturya’da gerçekleşen “Landscape Sketching Workshop” çalışmalarının sergisi, EMAA Başkent Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 11:07
Akıncı:Sanat ve kültür sınır tanımıyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışını gerçekleştirdiği sergide yaptığı konuşmada, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanlık binasında hizmet verdiğini, kendisinin de 14 yıl boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı görevinde bulunduğunu ifade ederek serginin yer aldığı binanın kendisi için önemli bir anlamı olduğunu belirtti.

EMAA Başkent Sanat Merkezi’nin, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanlık binasında önemli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmasının oldukça sevindirici olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanatın evrensel gücüne değinerek “Sanat ve kültür sınır tanımıyor. Bu etkinlikle bunu kanıtlıyorsunuz. Hepinizi teker teker kutluyorum” şeklinde konuştu.

Sergilenen çalışmaların hazırlandığı Avusturya’nın doğal güzelliklerine ve çevre temizliğine de konuşmasında değinen Cumhurbaşkanı, “Bizim ülkemiz de güzel bir ülke maalesef biz ülkemizi Avusturya kadar temiz tutamayıp kirletiyoruz. Bu kirliliğin önüne geçerek güzel doğamıza sahip çıkmamız ve bu güzellikleri gelecek kuşaklara aktarmamız şart” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, sergiye katılan tüm sanatçıları ve emek koyanları tebrik ederek başarılar diledi.

Gerçekleşen çalışmada sanatçılar arasında bir kültür alışverişi olduğunu kaydeden Nilgün Güney, Landscape Sketching Workshop’un gerçekleşmesine katkı koyan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kültür Dairesi ve Lefkoşa İktisat Kooperatifi’ne teşekkür etti. Güney, EMAA’nın kuruluş süreci ve sanatçı Anton Nussbichler’le yaptıkları ortak çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.
Sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Anton Nussbichler de serginin gerçekleşmesine katkı koyan tüm sanatçılara teşekkür etti.

Sergide, Anton Nussbichler, Aliye Gündoğdu, Arzu Şafakoğulları, Aydan Lisaniler, Fatma Aydın, Heidi Zenz, Lothar Shörg, Mehtap Önen, Nilgün Güney, Pervin Öznergiz, Saadet Alpar, Şafak Türkel, Zeynep Uzun ve Zull Rolland’ın çalışmaları yer aldı.

(BRT/SM)

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