Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Akkuyu için önemli imza

Akkuyu, türbin tesisatının soğutma sistemi ekipman tedariki için anlaşma imzaladı

28 Aralık 2019 Cumartesi 13:25
Akkuyu için önemli imza

Mersin’in Gülnar ilçesinde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGSnin türbin kondansatörlerine soğutma suyu temin sistemleri için ekipman tedariki konusunda Rosatomun enerji mühendisliği bölümü Atomenergomash A.Ş., NPO TsNIITMASH A.Ş. ve Alman şirketi Taprogge GmbH arasındaki mevcut işbirliği anlaşması kapsamında sözleşme imzalandı.

İmzalanan anlaşmaya göre, Taprogge GmbH, nükleer santralin dört ünitesi için uygun ekipman setleri geliştirecek ve tedarik edecek. TsNIITMASH ise Rusya Federasyonu’ndaki üretimi yerelleştirme projesi kapsamında Alman şirketi tarafından üretilen bağlantılar ve bileşenlerin entegrasyonunu sağlayacak. Sözleşme kapsamında üretilen ekipman, Avrupa standartlarının şartlarını tam olarak karşılayacak.

Atomenergomash A.Ş., Akkuyu NGSnin dört ünitesinin tamamı için reaktör ekipmanı ve makine odası tedarik ediyor. Şirketin birimleri, nükleer santrallerin tüm işletme süresi boyunca güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak reaktörler, buhar jeneratörleri, pompalama ve ısı transferi ekipmanları ile diğer ekipmanları üretiyor. Ayrıca, şirketin birimleri Hindistan, Bangladeş, Çin, Rusya ve diğer ülkelerdeki nükleer santraller için de reaktör ekipmanları üretiyor.

Anahtar Kelimeler:
Akkuyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 Bin TL’lik yardım
Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 Bin TL’lik yardım
86 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Pazartesi günü açılacak
86 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Pazartesi günü açılacak
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı, Güney Kıbrıs’ta temaslar yapıyor
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı, Güney Kıbrıs’ta temaslar yapıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim