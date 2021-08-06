Aklımızla Dalga Geçmeyin!

Akıl alır gibi değil yapılanlar.

Bölgede millet işsiz, üretici isyan ediyor, hayvancılar çaresiz, halk umutsuz. Bunun tek sebebi, bizi yönettiğini zanneden siyasilerdir. Açık ve net!

Bu kadar ekonomik daralma yaratıldığı dönemde akıl almaz zamlar, sınırsız ihaleler ile midemiz bulandı.

Arkadaş insanlar işsiz, gençler ümitsiz, esnaf kepenk kapattı. Siz daha neyin derdindesiniz?

Ne zaman uyanacağız arkadaş!

Resmen aklımızla dalga geçiyorlar. Hiçbir devlet katkısının olmadığını ve tamamen kendi çabalarımızla ayakta kaldığımızın farkında mısınız?

Sadece zafiyetimiz olan konularda açıklama yapıp, eksiklerimizi önümüze koyarak siyasi rant sağladıklarının farkında mısınız?

Yaptık, yapıyoruz diyerek hiç bir şey yapmadıklarını farkında mısınız?

Ziyamet köyünden başlayan yol yapımı ilk aşamasının bitmeye yakın olduğunu ve Kaleburnu- Dipkarpaz, Dipkarpaz-Zaferburnu yolunda iş aracı dahi görünmediğinin farkında mısınız?

Yol yapımı projesinin dahi meydan da olmadığının farkında mısınız? Oturup sadece sosyal medyada yorum mu yapacağız? Yoksa kendi partisine yalakalık olsun diye savunmaya geçenleri mi izleyeceğiz?

Bizim için önemli olanın bölgemizin menfaatleri olduğunu, siyasi partilerin her zaman ikinci planda olduğunu anlamayacak mıyız?

Balıkçı barınakları çöktü farkında mısınız? Zafer Burnu yolunda bırak yolda gitmeyi, yürünmez hale geldi artık.

Spora tek bir katkı yokken, çocuklarımız için kurduğumuz akademilere iş adamlarından başka tek bir katkı olmadığının farkında mısınız?

Tek derdimiz ahlaklı, dürüst, topluma faydalı gençler yetiştirmek olan Akademi takımı için devlet mi, yetkili biz mi? Hadi biz sahip çıktık. Ama böyle devam etmeyeceğinin, ne zaman farkına varacağız Arkadaş.

Aman partime laf söylemesinler. Yere batsın partiniz de, kişisel çıkarlarınız da.

Uyanın gençler, UYANIN!

Kahvede oturup dedikodu yapmak bize bir şey kazandırmaz. Kendinden haberi olmayanların size yön vermesine izin vermeyin.

Ülke gündemini, bize verilen zararları, devleti yönetenlerin resmen bizimle dalga geçtiklerini görün artık.

Kimse sizi kullanmasın. Artık yeter demenin zamanı gelmedi mi?

Kıbrıslı, Türkiyeli, O partili, Şu partili diyerek bizi nasıl böldüklerinin farkında değil misiniz? Bundan nasıl rant elde ettiklerini görmüyor musunuz?

Yapılan istihdamlar, akıl almaz işler, alınan yerler, peşkeşler, zenginin zengin olduğu, fakirin daha da fakirleştiğini görmüyor musunuz?

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dediğimiz sürece, o yılan sizi de sokacak bir gün.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.